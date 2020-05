Nog geen duidelijkheid over voetbal in 2e Exloërmond

Komen TEVV en De Treffer '16 er samen uit of is er straks geen voetbal meer in 2e Exloërmond? Daar buigt de gemeente Borger-Odoorn zich momenteel over. Vanmiddag om 12.00 uur was de deadline voor beide clubs om met een gezamenlijk standpunt bij wethouder Niek Wind te komen. Morgen wordt meer duidelijk over de toekomst van het voetbal in het dorp en of de voetbalrel, zoals deze in de volksmond genoemd wordt, afgelopen is.

Wethouder Wind gaf vanochtend aan nog niets ontvangen te hebben, maar nog optimistisch te zijn over een gezamenlijk standpunt van de clubs. "Er ligt een duidelijke opdracht vanuit de raad, met een motie, om er samen uit te komen", zo zei hij. "Mocht dit niet lukken, dan gaan wij iets anders met de velden doen."

'Geen flauw idee'

Inmiddels is duidelijk geworden dat de clubs met reacties naar de gemeente zijn gekomen. "Wij buigen ons daar momenteel over en komen morgen met een reactie."

Met welke reactie beide clubs naar de gemeente zijn gekomen, is niet duidelijk. Mans van der Laan, voorzitter van TEVV, wil er weinig over kwijt. "We hebben dat met de gemeente afgesproken. En ik heb ook geen flauw idee welke kant het opgaat."

'Leden moeten stemmen'

Er leek even een opening te zijn, toen De Treffer '16 vorige week een handreiking deed en aangaf dat de naam TEVV geen obstakel meer was, en dat de leden daarover mochten stemmen in een algemene ledenvergadering. TEVV wil het niet in stemming hebben. Wim Hospers, voorzitter van De Treffer '16 is duidelijk: "De club is toch van de leden, die moeten stemmen en die gaan erover. Niet het bestuur. Dat is ons standpunt. Ik hoop dat dat het een positief verhaal wordt."

Vete kent lange geschiedenis

De vete tussen beide voetbalclubs kent een lange geschiedenis en is voor buitenstaanders lastig te doorgronden. De verkoop van het clubgebouw speelt daarbij een rol. Een deel van de leden van TEVV splitste zich in 2016 af en richtte De Treffer '16 op. TEVV werd een slapende vereniging en verkocht het clubgebouw aan Stichting Dorpshuis. Het clubgebouw werd het dorpshuis. De verkoop van het clubgebouw van TEVV gebeurde volgens De Treffer '16 onrechtmatig.

TEVV is vorig jaar nieuw leven in geblazen en heeft een overeenkomst met het dorpshuis om de accommodatie te gebruiken. De Treffer '16 heeft dat niet en maakt gebruik van faciliteiten in units op het sportpark.

Een kerngroep van de gemeenteraad, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, voerde vorig jaar maandenlang vredesbesprekingen en presenteerde in oktober de conclusies aan de gemeenteraad in een motie, die unaniem is aangenomen. Het is de bedoeling om binnen vier tot zes jaar een nieuwe multifunctionele accommodatie te bouwen in het dorp. Het huidige dorpshuis moet dan weer compleet beschikbaar komen voor het voetbal.

Daarnaast wil de gemeenteraad verder dat de voetbalverenigingen en de inwoners van het dorp een compromis bereiken voor het bespelen van de voetbalvelden in 2e Exloërmond. Ofwel door te komen tot één (nieuwe) vereniging, of het opstellen van speel- en trainingsroosters voor het gebruik van de velden als er sprake is van twee verenigingen. Een voorwaarde is de uitdrukkelijke instemming van beide besturen. Die deadline was dus vanmiddag om 12.00 uur. Als beide clubs er niet uitkomen, wordt het speelveld niet langer beschikbaar gesteld om op te voetballen.