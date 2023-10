Buurtschap Alting bij Beilen niet blij met woningbouwplannen

Betaalbare woningen

In die brief aan de landeigenaren maakt Midden-Drenthe duidelijk dat ze de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) willen toepassen voor de gebieden. Het voorkeursrecht is gevestigd op Alting en Smalbroek. Dit betekent dat, wanneer een eigenaar gronden of rechten wil verkopen, hij verplicht is om deze eerst aan de gemeente aan te bieden. De gemeente heeft dan het recht op een voorstel tot koop in te gaan.

"Dat is voor ons ook de reden dat we eerst de landeigenaren hebben toegeschreven en niet alle bewoners", laat wethouder Rieja Raven weten. In andere gemeenten, waar iedereen vroegtijdig op de hoogte werd gebracht over de plannen, is het weleens fout gegaan. "Dan zie je dat beleggers of projectontwikkelaars nog snel de grond opkopen voordat het voorkeursrecht erop zat. Het is jammer dat het op deze manier moest, maar wel de beste manier. Ook om als gemeente betaalbare woningbouw te realiseren."

Of de wet toegepast kan worden op beide locaties moet de raad later dit jaar beslissen. Landeigenaren worden niet verplicht om de grond aan de gemeente te verkopen. "Het is volledig vrijwillig." Broek betwijfelt dat. "Hoe vrijwillig is vrijwillig uiteindelijk? Ik moet het nog zien."

Geen gelopen race

De wethouder snapt de bezorgdheid van de bewoners, maar zegt dat de komende jaren heel veel woningen moeten worden gebouwd. "Als je daar rustig woont nu, dan snap ik dat het nieuws rauw op je dak valt. Het is echter wel zo dat we de komende jaren flink moeten bijbouwen", gaat Raven verder.