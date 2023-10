Anderhalf jaar cel voor liegende kroongetuige in zwembadmoordzaak

De 55-jarige Willem P. uit Kampen heeft als kroongetuige in de zwembadmoordzaak onder ede gelogen. P. moet hiervoor een celstraf uitzitten van anderhalf jaar cel

Er was negen maanden cel geëist. Dit doet geen recht aan de ernst van de zaak, vindt de rechter. De rechter tilt er zwaar aan dat Willem P. als kroongetuige in een moordzaak niet één, maar zelfs twee keer de boel zat voor te liegen. Hij hield dit ook nog een lange tijd vol. Tot op de behandeling van de meervoudige kamer toe, zegt persrechter Marcel Wolters hierover. De rechter vindt dat P. met zijn leugens de 'waarheidsvinding in de rechtstaat' heeft ondermijnd.

SMS-berichten

P. loog in december 2020 bij de rechtercommissaris over de echtheid van de sms-berichten die hij een paar jaar eerder aan het Openbaar Ministerie voorlegde. De berichten zouden moeten aantonen dat Marcel H. (41) uit Nieuw-Roden achter de moord van Jan Elzinga in 2012 zat. Elzinga werd doodgeschoten voor de ingang van het zwembad in Marum.

Marcel H. was destijds de zwager van Elzinga. Hij, zijn moeder en zijn zus, die in 2012 de partner was van Elzinga, werden in juli 2021 opgepakt als opdrachtgevers in de moorzaak. Voor onder meer de onthulling in de sms'jes kreeg P. in 2019 een fikse strafkorting. Hij mocht al snel verder leven als vrij man.

Leugen onder ede

De leugen herhaalde P. onder ede tijdens de rechtszitting tegen de schoonfamilie in februari 2022. Tijdens datzelfde proces moest P. alsnog met het water voor de dokter komen: had hij gelogen over de sms-berichten? Die berichten bleken geen conversatie vanuit de cel met Marcel H. te zijn, die bekentenissen over de moord zou hebben afgelegd. De berichten waren nep.

De antwoorden waren niet gestuurd door Marcel H., maar de inmiddels overleden zwager van P. zat achter de knoppen. Toch zag de rechtbank in Groningen in december voldoende bewijs om de schoonfamilie te veroordelen tot 20 jaar cel. Hiertegen loopt inmiddels een hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Geen schadevergoeding