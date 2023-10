1300 schoolkinderen ruimen Coevorden op: 'Die vape hoort daar niet'

Als je in Coevorden nu nog een afvalblikje in de bosjes vindt, hebben basisschoolkinderen iets gemist. Vandaag gingen zij, samen met vrijwilligers, werknemers van bedrijven en ambtenaren, de straat op om de gemeente samen schoon te maken.

Maar liefst 1300 schoolkinderen uit de gemeente Coevorden deden mee aan de actie 'In 1 Dag Schoon'. Ook de leerlingen van CBS De Schutse in Aalden. "We zijn aan het opruimen, omdat het slecht is voor de natuur en dieren", zegt Joas.