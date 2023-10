Meppel zoekt naar locatie voor taalschool: 'Moet plek zijn waar kinderen zich welkom voelen'

De stoelen, bureaus en smartboards staan al klaar. Docenten en leerlingen zijn er ook al. Het enige wat nog ontbreekt zijn muren en een dak. Onderwijsstichting Promes en middelbare school Stad & Esch staan klaar om een taalschool in Meppel op te zetten. Momenteel wordt onderzocht waar de lessen gegeven kunnen worden, vanaf het nieuwe jaar willen Promes en Stad & Esch er beginnen.

Op een taalschool, ook wel nieuwkomersonderwijs, leren kinderen uit het buitenland de Nederlandse taal, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar de basisschool of de middelbare school. In 2021 ging het nog om hoogstens acht leerlingen in Meppel, voornamelijk kinderen van expats. Vorig jaar waren het er 110. "We hebben een wachtlijst", zegt Peter de Visser, directeur van Stad & Esch. "Je wil nooit tegen kinderen zeggen dat ze niet naar school kunnen. Vooral omdat ze zelf heel graag willen." Maar het is nu wel de waarheid. De stijging is toe te schrijven aan de oorlog in Oekraïne en de grote vluchtelingenstroom uit andere gebieden.

Doorstroom

De kinderen zitten ongeveer een jaar op de taalschool. De spreektaal op de school is Nederlands, dat leren ze in het begin onder meer met pictogrammen. "Hoe jonger, hoe sneller ze de taal leren en hoe sneller ze kunnen doorstromen naar de basisschool", ervaart Strolenberg. "Sommigen hebben anderhalf jaar nodig en echt heel soms duurt het langer."

De taalschool is niet nieuw voor de regio Meppel. In de gemeenten Meppel, Staphorst en Westerveld krijgen kinderen al les op zo'n school. Maar deze verspreiding is volgens Niels Strolenberg niet wenselijk. Strolenberg is voorzitter van de onderwijsstichting Promes, waar meerdere basisscholen in Meppel en Staphorst onder vallen. Zo is er bijvoorbeeld in Diever één klas, met vijftien leerlingen. Strolenberg: "Daar werkt één docent. Vijftien leerlingen klinkt dan misschien niet veel. Maar als docent moet je ook kunnen sparren, zeker voor dit onderwijs."