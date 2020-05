De luidruchtige vink. Cursus vogelgeluiden #6

Boukje Toussaint is IVN-natuurgids en geeft cursussen over vogelzang. Speciaal voor ROEG! vertelt ze over een aantal vogels en hun geluiden. Volg je deze serie, dan kan je straks met gemak het gezang van vogels herkennen.

Na de roodborst, spreeuw, winterkoning, duif en koolmees, vertelt ze nu meer over het geluid van de vink.

Het mannetje ziet er nu geweldig uit

De vink houdt van veel groen met het liefst ook nog een paar flinke bomen. Als je die in je buurt hebt dan heb je grote kans de vink te ontmoeten. In deze tijd van het jaar ziet het mannetje er geweldig uit. De tijd van reproductie is aangebroken en dan moet je opvallen en je onderscheiden. De rest van het jaar zijn de veren fletser van kleur, maar naarmate het voorjaar vordert worden de kleuren geleidelijk feller.

Het vrouwtje lijkt wel een beetje op een vrouwelijke huismus, maar bij het opvliegen of landen zijn bij de vink duidelijk witte staart- en vleugelveren te zien.

Het vrouwtje is een stuk minder opvallend (Rechten: Vogeldagboek.nl/Adri de Groot)

Vinken gedragen zich vaak onopvallend. Ze zijn niet agressief bij de voedertafel, wachten op hun beurt en zoeken de grond af naar de restjes. De vink is een echte zaadeter, wat je aan zijn dikke snavel kunt zien.

De vink heeft een stevige snavel (Rechten: Vogeldagboek.nl/Adri de Groot)

Per streek verschilt het vinkenlied

Hoe zingt de vink? Dat doet hij dan weer niet onopvallend: hij is luidruchtig en hij slaat ook nog. Slaat?

Dat moet ik uitleggen: het vinkenlied begint hoog en eindigt laag, is luid, wat grof, brutaal en aan het eind van de strofe geeft 'ie er een flinke draai aan. Die draai noemen we de slag/de vinkenslag. Op dit moment hoor je de vinkenslag erg duidelijk, maar, net als zijn kleuren, bouwt deze vogel ook de slag langzaam op: in het begin van het voorjaar moet hij echt nog een beetje op gang komen en is de slag zelfs nog geheel afwezig.

Per streek kan het vinkenlied zelfs verschillen. In België onderscheidt men 'Vlaamse' en 'Waalse' vinken. In Nederland klinkt de vink anders dan in Scandinavië. Maar, hij slaat overal, wel drie- tot vierduizend keer per dag!

(Geluidsopname: Bram Vogels, www.xeno-canto-org)

De Vink

Volgens Hans Dorrestijn (Dorrestijns Vogelgids) beweert de vink iets zonder er zeker van te zijn en zegt aan het eind van elke strofe: "Is-het-niet?" Luister maar:

(Geluidsopname: Niels van Doninck, www.xeno-canto-org)

De vink - Fringilla coelebs

Qua zang is de vink niet te missen: hij is het hele voorjaar en een deel van de zomer duidelijk te horen. Tot midden juli heb je kans om de vink tussen je oren te krijgen!

