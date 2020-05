Interzorg krijgt sleutel van nieuw servicecentrum in Assen-Noord

Interzorg heeft vandaag de sleutel gekregen van het nieuwe servicecentrum, dat in een jaar tijd in Assen-Noord is gebouwd. Daar gaat de zorginstelling zelf vers eten koken en de was doen voor de duizend bewoners in de negen zorgcentra in Noord- en Midden-Drenthe. Ook de voorraden en hulpmiddelen komen hier straks vandaan.

Interzorg wilde zelf weer zorgen voor verse maaltijden en de schone was in haar zorginstellingen in Noord- en Midden-Drenthe, om toch wat meer service te bieden. Dat werk is nu al jaren uitbesteed. De eigen gebouwen boden geen mogelijkheid. En ook wilde de zorgorganisatie zelf geen miljoenen steken in stenen, waar ze vervolgens jarenlang aan vastzit. De oplossing bleek het huren van een duurzaam pand op een nieuwe locatie, dat volledig voldoet aan de nieuwste eisen. Het servicecentrum is afgelopen jaar gebouwd op het Messchenveld in Assen-Noord.

Vier partners

Het facilitaire centrum heeft Interzorg gerealiseerd met vier zakelijke partners, verenigd in Duurzaam Wonen. Distrivers is er onder meer bij betrokken voor de levering van de voedingsmiddelen. Die verzorgt ook nu al de maaltijden aan de Interzorglocaties, maar de menu's moesten dan weken vantevoren besteld worden. Vanuit het nieuwe servicecentrum wordt vers gekookt en kan flexibeler ingespeeld worden op weersomstandigheden, bijvoorbeeld boerenkool bij vorst en een frisse salade bij warm weer. Ook is er ruimte voor streekproducten en een speciale dieetlijn, die in het kader van gezond oud worden door Interzorg is opgezet.

Volautomatische wasstraat

Laundry Expert is partner voor de wasserij. Het servicecentrum is uitgerust met een volautomatische wasstraat, met hoogstaande technische snufjes, waardoor de was altijd bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Bewoners van de zorgcentra kunnen daardoor waardevolle kleding voortaan zonder zorgen laten wassen. Nu raken er regelmatig kledingstukken zoek.

De nieuwe werkwijze vanuit het servicecentrum geeft ook lucht aan het verzorgend personeel in de tehuizen. Facilitaire medewerkers van het servicecentrum brengen het eten en drinken tot aan de koelkast en de schone was tot aan de kledingkast in de zorgcentra.

Nu Interzorg vandaag de sleutel heeft ontvangen, kan gestart worden met de inrichting. Het is de bedoeling dat de dienstverlening vanuit het Servicecentrum vanaf 25 mei opstart.

