Emmenaren fantaseren over hoogtepunten voor Koningsdag: 'Misschien kunnen ze een hunebed bouwen?'

Over exact 191 dagen is het zover: Koningsdag 2024. Voor Emmen is deze dag de uitgelezen kans om te laten zien wat de stad in huis heeft, want de Koninklijke familie komt hier 27 april op bezoek. "Laat ze in ieder geval naar Wildlands gaan, en naar het Rensenpark", zegt de ene Emmenaar. "Misschien kunnen ze - als knipoog - een hunebed bouwen in het centrum", vult de ander aan. "Koekhappen of andere gekkigheid hoeft voor mij niet", vult een oudere inwoner van de stad aan.

En zo zijn er meer ideeën die in de stad opborrelen, ruim een halfjaar voordat het zover is. "Het Raadhuisplein is sowieso een mooie plek om te laten zien", zegt een inwoner van de stad. "En waar de Koninklijke familie niet heen moet gaan? Naar de wijk Angelso, wat mij betreft."

Oproep aan Emmenaren

De gemeente Emmen werkt inmiddels achter de schermen aan de voorbereidingen voor Koningsdag. Dinsdag riep de gemeente haar inwoners op om mee te denken. "We zoeken vooral verrassende ideeën, waarmee we Emmen van haar beste kant laten zien en waarmee we aan heel Nederland kunnen laten zien hoe trots we zijn", zegt woordvoerder Bianca Wever.

De oproep van dinsdag heeft ook direct effect, vervolgt ze. "Allerlei plannen, voorstellen en zelfs compleet uitgewerkte programma's komen op dit moment al binnen. Mooi om die betrokkenheid vanuit de gemeente te zien." Inhoudelijk wil ze er nog niet op vooruitlopen. "We hebben nu de lijnen opengezet. Tot vrijdag 17 november heeft iedereen de tijd om zijn of haar plannen of voorstellen in te dienen. Vervolgens gaan we alles beoordelen en kijken we op welke manier ideeën binnen een bepaald thema of een rode lijn passen."

'Alle ideeën zijn goed'

Qua ideeën is volgens haar alles goed. "De gekste voorstellen zijn welkom. Of die plannen dan ook uiteindelijk uitvoerbaar zijn, dat moeten we daarna beoordelen. Het moet wel passen binnen het programma en binnen de eisen als het gaat om beveiliging."