Geen boetes op Zuidlaardermarkt: 'Dit jaar geen aanleiding toe'

De Nederlandse Voedsel en waren Autoriteit heeft tijdens de jaarlijkse editie van de Zuidlaardermarkt geen boetes uitgedeeld, in tegenstelling tot voorgaande jaren. "Dit jaar was daar geen aanleiding toe", laat NVWA-woordvoerder Bjorn Elsebrock weten.

"Tijdens deze editie heeft de NVWA meerdere controles uitgevoerd op de import en export van de paarden en op het welzijn van de dieren", zegt Elsebrock. "Ook keken we of de dieren op de juiste manier vervoerd werden, of ze niet in overladen trailers staan en of die trailers aan de normen voldoen."

Onrustige paarden

De NVWA loste problemen vooral ter plekke op, zegt Elsebrock. "Op de markt zelf verliep het goed. We hebben een aantal transporteurs aangesproken op de omgang met de dieren, zoals het te kort aanbinden, of het naast elkaar zetten van paarden die niet met elkaar kunnen. Daar worden ze heel onrustig van. Als we ze dan uit elkaar halen, keert de rust terug."

Wel loopt er nog een onderzoek naar een mogelijke poging tot illegale export. Sinds 2021 zijn de regels van de Animal Health Regulation aangescherpt. "Daarvoor konden dieren ter plekke gecertificeerd worden. Die keuring hebben ze nodig voordat ze naar het buitenland kunnen. Maar nu moet het paard voordat hij naar het buitenland gaat, nog een paar uur in Nederland blijven en gekeurd worden door een dierenarts. Het vermoeden bestaat dat deze handelaar gelijk met het dier naar het buitenland wilde", stelt Elsebrock.

Momentopname

Vorig jaar werden er nog zeven boetes uitgedeeld, het jaar daarvoor vier. Volgens Elsebrock is niet te concluderen of het beter gaat in de paardenhandel, maar de veranderde regels kunnen van invloed zijn. "Je ziet dat de activiteiten op paardenmarkten minder worden. Een één op één relatie is er denk ik niet, maar het zou kunnen dat het handelaren weerhoudt. Uiteindelijk is zo'n markt een momentopname." Op de Zuidlaardermarkt van dit jaar werden 863 paarden en dertien ezels te koop aangeboden. In 2022 waren dat 1023 dieren.