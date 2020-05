Erik Dekker fietst tegenwoordig kunstwerken

Strava is een app waarmee je je sportprestaties kunt bijhouden via gps. De app wordt vooral gebruikt door wielrenners en hardlopers. Dekker fietste samen met zoon David deze week in drie uur een rondje Italië. "Giro d'Italia! Kan dus ook gewoon in een dag", schreef de voormalig Hoogevener er met een knipoog bij. De 103e editie van de Ronde van Italië zou deze week starten, maar wordt vanwege de coronacrisis pas dit najaar verreden. De laars werd uitgetekend door een bestuurslid van zijn wielerclub, van wie de dochter in Italië woont.

'Het gaat weleens mis'

Het lijkt makkelijk: download een route en fiets volgens de navigatie-instructies en er verschijnt na afloop een konijn, hond of land in beeld. "Het leuke uiteindelijk is als je thuis ziet of het gelukt is", zegt Dekker. Maar zo makkelijk gaat het ook weer niet. "Het gaat weleens mis", erkent Dekker. "Je moet goed opletten, als je met zijn tweeën bent is de foutmarge al kleiner. Maar je bent af en toe aan het praten en dan kun je een foutje maken."

Geduld en inzicht zijn volgens de oud-prof van belang. "Soms moet je op en neer rijden en in een dopje een klein hoekje maken. Bij het maken van Italië moesten we ook een klein hoekje maken. We dachten: klopt dit wel? Maar als je op de kaart kijkt, zie je inderdaad dat er een hobbeltje in de laars zit", doelt hij op het oostelijke schiereiland Gargano, boven de hak van de laars. "Bij onverwachte omstandigheden kun je de app even uitzetten en weer aan als je om bent gefietst, dan trekt 'ie de lijn door."

Corona-alternatief

Voorheen fietste Dekker vooral in groepen, maar nu dat niet meer mag heeft hij een artistiek alternatief gevonden. "Ik zag dit voorbij komen en dacht: dat ga ik ook eens proberen. Het is een boeiende manier van fietsen. Je moet steeds opletten." En zo startte de viervoudig etappewinnaar in de Tour de France rond Pasen met het fietsen van een paashaas. Later kwamen daar onder andere een neushoorn en een olifant bij. Vooral op de olifant is hij trots. "Dat is de mooiste die ik heb gemaakt."

Het is - uiteraard - een heel andere manier van rijden dan hij gewend is uit zijn actieve wielrencarrière. In het huidige profpeloton ziet hij dat veel renners routes fietsen als training. "Dat deed ik nooit op die manier. Ik ging gewoon op pad en keek waar de wind vandaan kwam. Je wist waar Assen en Groningen lagen en daar fietste je op. Ik ging niet met een route op pad."

Bijzondere boodschap

Het rijden van figuren heeft soms ook een bijzondere betekenis. Zo reed de ex-prof vorige maand een hartje om Den Bosch heen. "Een goede vriend was overleden, ook een vriend van mijn vrouw. We zijn toen een stukje gaan fietsen en ik heb het hartje afgemaakt." 'Deze is voor jou Gijs', schreef hij er bij.

De inmiddels in Brabant woonachtige Dekker heeft de smaak goed te pakken. Hij heeft het geluk dat er veel kunstzinnige routes in zijn omgeving te vinden. "Om dat uit te tekenen is een heel gedoe, lijkt mij." Een Ronde van Frankrijk of Drenthe zit echter niet in de planning voorlopig. "Die hebben ook niet heel bijzondere vormen, zoals de laars van Italië dat wel heeft."

Het volgende project van Dekker? "Een teckel", klinkt het overtuigend. Om daaraan toe te voegen dat het al een keer misging met het opslaan en een tweede keer het werk niet gecompleteerd kon worden. "Een flink deel moet off-road, daar kun je niet met een gewone wielrenfiets komen. Dus voor de achterpoten en de staart moet ik nog een keer heen met een andere fiets."

