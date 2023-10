Tegenstanders landbouwgif: provincie heeft rol in openbaren spuitgegevens lelie- en bollenteelt

Gedeputeerde Staten gaan zich niet inzetten om omwonenden van bollen- en lelieteelt van informatie te voorzien over het gebruik van landbouwgif in hun omgeving.

De provincie heeft die 'spuitgegevens' niet en als ze via een Wet open overheid procedure (Woo) bij de provincie worden opgevraagd, moet de provincie ze bij telers opvragen. Die zullen waarschijnlijk niet instemmen met openbaarmaking, zo denkt landbouwgedeputeerde Jisse Otter.

Te makkelijk

Maar dat vinden D66 en Partij voor de Dieren in Provinciale Staten, samen met vijf organisaties van omwonenden die tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn, te makkelijk. Omwonende Joke Kolthoff van de Noord Lheeder Es in Lhee kwam daarom namens medebewoners en vier andere organisaties in Provinciale Staten op bezoek.

Ze legde uit waarom er juist wel een rol voor de provincie is in het bekendmaken wat, waar en hoeveel aan gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt in Drenthe gebruikt wordt. Kolthoff: "Telers zelf willen spuitgegevens niet met omwonenden delen, zodat we de feiten ook niet kennen."

Hoe zit dit?

Omwonenden van de Noord Lheeder Es vroegen de provincie in 2022 te handhaven tegen lelieteelt met gebruik van landbouwgif vlak bij een Natura 2000-gebied. Gedeputeerde Staten (GS) weigerde het handhavingsverzoek en de omwonenden belandden bij de Commissie voor Rechtsbescherming.

Volgens Kolthoff verwonderde de commissie zich er over dat GS geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de bedrijfsvoering om vast te kunnen stellen of er sprake is van negatieve effecten op de natuur en mogelijke gezondheidsrisico's voor mens en dier. GS vroegen daarna alleen de spuitgegevens van de teler op. De bijvangst voor de omwonenden was dat ze die gegevens via een Woo procedure bij de provincie uiteindelijk zelf in handen kregen. Uit die gegevens concludeerden ze overigens dat er veel meer gewasbeschermingsmiddelen per hectare lelieteelt worden gebruikt dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent.

Commissie: provincie heeft plicht

Volgens Kolthoff heeft de Commissie voor Rechtsbescherming duidelijk aangegeven dat de provincie een onderzoeksplicht heeft. Zowel als het gaat om de natuurinstandhoudingsdoelen, doelen die in Natura 2000-gebieden moeten worden bereikt, als gezondheid van haar inwoners. En dan is er nog het verdrag van Aarhus. Dat geeft iedereen het recht op een leven nu en in de toekomst in een milieu dat goed is voor gezondheid en welzijn.

Tot slot hebben de vijf organisaties tegen gebruik van pesticiden nog een haakje gevonden: Artikel 67 van de Europese verordening schrijft voor dat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen alles over het gebruik drie jaar lang moeten bewaren. Niet alleen de overheid, maar ook drinkwaterbedrijven of omwonenden hebben recht op deze gegevens.

"U moet bij de NWVA zijn"

"Dan moet u bij de De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn en niet bij de provincie, want zij zijn de controlerende instantie en het bevoegd gezag", hield gedeputeerde Otter Kolthoff in PS voor.

Kolthoff reageert: "De provincie heeft in de kwestie rondom de Noord Lheeder de spuitgegevens opgevraagd bij de teler en deze ook gekregen. Daar heeft de NVWA geen rol in gespeeld. De provincie heeft daarmee laten zien dat zij dat dus kan doen. En in een mailwisseling met ons laat de NVWA overigens weten dat zij niet de instantie is die belast is met het verstrekken van de betreffende informatie, zoals de gedeputeerde beweert."

"We hebben er gewoon recht op"

Volgens de vijf organisaties van omwonenden tegen gewasbeschermingsmiddelen hebben inwoners gewoon het recht op de spuitgegevens. Kolthoff: "Dan weten ze ook waar ze mogelijk aan blootgesteld worden. Je kunt dan ook zien wat dat jaar op jaar doet. En wordt het gebruik van gewasbescherming teruggedrongen ja of nee. En je kunt dan ook uit laten zoeken welke stoffen het meest kwalijk zijn voor de omwonenden."

Dan gaat het volgens Kolthoff ook om de 'cocktail van pesticiden' die telers gebruiken. Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) kijkt bij haar onderzoek en toelating van een type landbouwgif niet naar wat de optelsom is van het gebruik van meerdere middelen tegelijk of vlak na elkaar of over een langere periode.