Voetbalclub CEC uit Emmer-Compascuum is vandalisme spuugzat

Daarnaast is recent voor inmiddels de derde keer een ruit aan diggelen getrapt bij de tribune van het sportpark. "Bovendien treffen we geregeld afval aan, op en om het sportpark. Dinsdag nog vond een bestuurslid een complete bureaustoel in één van onze papiercontainers. Waarschijnlijk van iemand die geen zin had om naar de milieustraat in Emmen te rijden." Eerder werden er ook al eens oude matrassen aangetroffen.

'We balen hier flink van'

Alles bij elkaar is de voetbalclub de overlast spuugzat, zegt Bos. "We balen hier flink van. Ons sportpark is voor het grootste deel gemakkelijk te bereiken en we hebben er ook geen problemen mee als jongeren hier op ons kunstgrasveld spelen. Wat ons betreft behouden we het open karakter, maar dan moet dat wel kunnen en moet dit vandalisme stoppen."

De club beraadt zich naar eigen zeggen inmiddels op maatregelen. "We denken na over camerabeveiliging en extra verlichting. Dat kost natuurlijk geld, maar zou de situatie wel kunnen verbeteren." Een ander plan zou mogelijk kunnen zijn om - in overleg met de gemeente Emmen - het sportterrein toch van een hekwerk te voorzien. "Al is dat natuurlijk behoorlijk ingrijpend en past dat ook niet echt bij ons karakter."

Met de gemeente om tafel

De club wil op korte termijn met de gemeente om de tafel om te bespreken hoe het vandalisme verder aangepakt kan worden. CEC telt momenteel ongeveer 360 spelende leden en beschikt over in totaal drie voetbalvelden.