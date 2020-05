Podcast De Ring - kind van een Duitse soldaat

In de Tweede Wereldoorlog wordt in een klein Drents dorp de zoon geboren, van een Duitse soldaat en een Drentse boerendochter. Het dorp kijkt 'm met de nek aan. Jans Polling schreef 'De Ring' gebaseerd op een verhaal dat hem ooit werd toevertrouwd. Om de anonimiteit van de hoofdpersonen te garanderen, veranderde hij hier en daar details en namen. In deel 3 vertrekt hoofdpersoon Johan Schultingh naar Zwolle om te gaan studeren. Kan hij in de anonimiteit van zijn nieuwe woonplaats zijn moeilijke jeugd in het Drentse dorp achter zich laten?

