Herfstverhalen uit het Veenpark Barger-Compascuum: 'Dat zwijn moest dood, dat vonden wij niet erg'

"Kijk, dit jurkje past jou mooi", zegt een vrijwilliger tegen een meisje dat zich mag verkleden. Bezoekers van het Veenpark in Barger-Compascuum kunnen zich tijdens de herfstvakantie helemaal wanen in de tijd van de veenarbeiders. Het Veenpark staat dan bol van activiteiten om de zogeheten 'herfstverhalen' te vertellen. Van veenlijken, veenbranden en huisslachtingen tot aan de veldwachter toe.

Kleding maken, turfvoorraad aanleggen en voedsel inslaan. De herfst was een belangrijke periode voor de veenarbeiders, zegt directeur Harrie Keuter van het Veenpark. "Voor de mensen in het veen was het dan echt de vraag: 'Hoe kom ik die periode door?' Sommigen werden tijdelijk klompenmaker, soms ook alleen voor het eigen gezin. Anderen gingen in de buurt op zoek of ze bijvoorbeeld iets bij een boer konden doen. Want de vervening stopte in september of oktober. Het waren zeker in de crisis geen gemakkelijke tijden. Op de pof van de veenbaas de boodschappen doen."

Afgebrand turfschip

Belangrijk om die verhalen te vertellen en uit te beelden, aldus Keuter. Nieuw in het Veenpark is een fictief afgebrand turfschip, om stil te staan bij de veenbranden. In 1917 woedde de grootste veenbrand uit de Drentse geschiedenis in Valthermond. Op 21 mei 1917 verandert het veen- en turfgebied rondom Valthermond in een grote vuurzee. Zestien mensen komen om het leven, meer dan tachtig huizen worden vernield en honderden hectares veen en turf gaan in vlammen op. De brand duurt vier weken lang.