Opening logistiek kenniscentrum Coevorden: 'Het is meer dan ritje van punt A naar B'

Wordt Coevorden het logistieke knooppunt in de regio? Met de oprichting van een Logistiek Kenniscentrum Coevorden (LKC) lijkt de gemeente een serieuze greep naar die titel te doen. Dankzij het zogenoemde LKC moeten het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid elkaar beter en sneller vinden om zo de logistieke slagkracht te vergroten. En ook niet onbelangrijk: jongeren warm maken voor een baan in de logistiek. Vanmiddag vond de opening plaats op het bedrijventerrein in de Zuidoost-Drentse stad.

Een drone met een touwtje daalt langzaam naar het terrein van het Instituut voor Veiligheid en Milieu (IVM) aan de Moniersweg. Twee kinderen en wethouder Steven Stegen grissen de plastic sleutel van het voor hen bungelende touwtje en benen richting een vrachtwagen. Met de sleutel laten zij de laadklep dalen en zien daar de naam van het logistieke centrum tevoorschijn toveren. "We zijn officieel geopend", lacht de wethouder.

Rol van belang

Met die ludieke opening is het logistieke kenniscentrum, dat voorlopig is ondergebracht in het pand van de IVM, een feit. Maar wat wordt Coevorden en de omliggende regio nou wijzer van zo'n kennispunt? Projectleider Kasper Heijnen denkt er het zijne van.

In eerste instantie speelt logistiek een belangrijke rol in de regio Coevorden. Hij wijst op de aanwezigheid van de A37, de N34, het overslagpunt Euroterminal en de spoorverbindingen richting het Duitse achterland. De gemeente is in dat opzicht al een knooppunt.

Jongeren prikkelen

En die rol zal alleen maar groeien. "Bedrijven kloppen bij ons voortdurend aan met de vraag naar medewerkers", aldus Heijnen die ook verbonden is aan het Alfa College. Samen met het Drenthe College bieden zij de opleidingen in de transport en de logistiek aan. "Vandaar dat wij met het logistieke kenniscentrum ook jongeren willen prikkelen om in deze sector aan de slag te gaan."

Het Alfa College heeft daarvoor de samenwerking gevonden met de gemeente, maar ook de provincie en andere scholen, van basisonderwijs tot hbo. Zo zijn De Nieuwe Veste, het Vechtdal College, Roelof van Echten College en christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh aangehaakt. Het voortgezet onderwijs en het hbo zijn naast het Alfa College en het Drenthe College, ook vertegenwoordigd door het Noorderpoort College, NHL Stenden, Windesheim en een hogeschool in het Duitse Osnabrück.

Snufjes

Onder jongeren en hun ouders bestaat soms een negatief, of iets te simpel, beeld van logistiek. Maar het is meer dan enkel een vrachtwagen van punt A naar B rijden. "En dat moet duidelijk worden", aldus Heijen. Binnen het kenniscentrum kunnen jongeren straks een breed beeld krijgen van de mogelijkheden. "Denk aan voorraadbeheer met behulp van een drone. Tilwerk met een exoskelet (soort elektrische harnassen die de rug ontzien), een planningssimulator en de inzet van virtual reality."

Binnen het kenniscentrum kunnen jongeren via dit soort snufjes kennismaken met het vak. Het centrum moet nog worden ingericht. Uiterlijk volgende zomer verwacht het LKC al die zaken te hebben gerealiseerd. Heijnen: "De droom is om uiteindelijk toe te werken naar een eigen locatie."

Meer dan vervoer

Naast de scholen steunen ook twintig bedrijven het kenniscentrum. Het is een uiteenlopende groep: van Intergas tot Tuin Deco, van het Saxenburgh Ziekenhuis tot aan de Forbo. Dergelijke bedrijven kunnen vraagstukken op het vlak van thema's zoals verduurzaming neerleggen. Samen met het onderwijs en de overheid kan bijvoorbeeld gezocht worden naar een oplossing, aldus Heijnen. Die daarmee bovendien weer onderstreept dat logistiek meer is dan enkel vervoer. "Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van CO2-uitstoot bij een bedrijf, om maar iets te noemen."

'Logistiek is hot'

Bovendien dient het kenniscentrum als een ontmoetingsplaats voor bedrijven, die elkaar kunnen versterken. "Neem Intergas en Tuin Deco. Beide bedrijven zijn buren van elkaar, maar spraken elkaar nooit. Via het LKC concludeerden ze dat ze elkaar kunnen helpen hun voorraadsystemen te optimaliseren.

Volgens economisch wethouder Steven Stegen is de hub een welkome aanvulling op het huidige logistieke aanbod van Coevorden. "Er gebeurt hier veel op het gebied van transport en logistiek. We zien ook steeds meer bedrijven die ervoor kiezen om zich hier te vestigen."

Het plan voor een punt om kennis op dit vlak te vergaren, bundelen en onderling te delen, werd dan ook met enthousiasme ontvangen op het Coevorder gemeentehuis. "Als gemeentebestuur vinden wij dit initiatief niet alleen belangrijk maar ook kansrijk", zegt Stegen. Via de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe is er dan ook een subsidiepotje aangebroken om het project te ondersteunen.

