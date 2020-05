Burgemeester Marco Out voorgedragen voor herbenoeming in Assen

Marco Out wordt voorgedragen om nog eens zes jaar burgemeester van Assen te blijven. Voorzitter Bert Wienen van de vertrouwenscommissie heeft de voordracht voor herbenoeming zojuist bekendgemaakt in de gemeenteraad.

De officiële herbenoeming van Out wordt in december verwacht. Marco Out (49) is sinds 16 december 2014 burgemeester van Assen. Voordat hij in de provinciehoofdstad werd benoemd, was hij vanaf 2008 burgemeester van Borger-Odoorn.

Out is partijloos. Hij was 25 jaar lid van de VVD, maar zegde zijn lidmaatschap in november 2018 op. Hij was ontevreden over de koers van de partij. Out reageerde vanavond verheugd op zijn voordracht voor herbenoeming.