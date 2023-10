Weer twee dode katten gevonden in Hoogeveense Vaart

In de Hoogeveense Vaart zijn weer twee dode katten gevonden door de Dierenambulance. De Hoogeveense wijk Krakeel wordt de afgelopen weken geteisterd door katten die vermist zijn en dood in het kanaal worden gevonden.

"De teller staat nu op negen in de afgelopen maand." Tina Gosink van de Dierenambulance is de afgelopen dagen vaak te vinden langs de Hoogeveens Vaart op zoek naar vermiste katten. En vandaag was het, tot haar grote spijt, weer raak. "We hebben vandaag weer twee katten uit het kanaal gehaald."

Tranen

"Van een van de katten hebben we de eigenaar gevonden. En dan zie je die tranen bij de kinderen", vertelt Gosink. Wie er achter deze wandaden zit is vooralsnog niet bekend, maar de katten worden wel door iemand gedood en in het water gegooid. "Vandaag vonden we een kat met een tiewrap om zijn nekje. En normaal zetten katten heel erg op wanneer ze verdrinken, maar dat is telkens niet het geval."

Wanneer er een dode kat wordt gevonden, dan kijkt de Dierenambulance eerst of het dier een chip heeft. Is dit niet het geval, dan wordt de kat opgegeven bij Amivedi, waar iedereen een (vermist) dier kan zoeken of aanmelden.

Meer dan twintig vermiste katten

Op de Facebookpagina Vermiste Huisdieren Hoogeveen stromen berichten van vermiste katten binnen. Vorige week waren het er al meer dan twintig. Gosink hoopte toen dat de politie snel in actie zou komen. Op 26 oktober gaat een van de omwonenden aangifte doen bij de politie, en Gosink hoopt dat er dan een onderzoek op gang kan komen.