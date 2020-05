Meer subsidie voor het Hunebedcentrum in Borger

Het Hunebedcentrum in Borger kan de komende jaren rekenen op meer subsidie van de gemeente Borger-Odoorn. Het centrum krijgt vanaf 2021 vier jaar lang 35.000 euro extra, wat neerkomt op een gemeentelijke bijdrage van 135.000 euro per jaar.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft vanavond ingestemd met die subsidieverhoging. Dit jaar krijgt het Hunebedcentrum er eenmalig 25.000 euro bij. Daarnaast zal de gemeente borg staan voor een lening van in totaal 925.000 euro.

'Kwetsbaar'

Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum, laat weten blij te zijn, al staat de subsidieverhoging los van de gevolgen van de coronacrisis. "Dan heb je het natuurlijk over tonnen. Maar dit is vanaf volgend jaar stap één." Doordat het centrum het hele voorjaar heeft moeten missen, loopt het zo'n twintigduizend bezoekers mis. "Dat is toch al snel 200.000 euro. Alles wat we aan reserves hadden, is gewoon weg. Culturele instellingen blijven kwetsbaar."

Structureel tekort

Het Hunebedcentrum kampt door verschillende oorzaken met een structureel tekort op de begroting en daarom schreef het een toekomstplan. Het centrum vroeg om hulp bij onder meer de gemeente. Ook neemt het zelf maatregelen. Zo is het centrum nu normaal gesproken op maandagen dicht en in de weekenden later open. Ook in de periode tussen de herfst- en de voorjaarsvakantie is het centrum beperkt geopend. Dan wordt het verhuurd.

Geen ontslagen

Ontslagen zijn weten te voorkomen. "Wel is een aantal functies niet meer ingevuld van mensen die zijn weggegaan. We hebben nu nog acht fulltimebanen en dat is ook wel het minimale wat we nodig hebben om te kunnen draaien."

'Hunebedcentrum is belangrijk'

Het college en ook de gemeenteraadsleden van de gemeente Borger-Odoorn vinden het Hunebedcentrum belangrijk, onder meer omdat in de gemeente 18 van de in totaal 54 hunebedden liggen. Daarnaast zijn veel inwoners er als vrijwilliger actief en zet het Borger op de kaart als Hunebedhoofdstad van Nederland. Daarnaast is het centrum, met zo'n 90.000 bezoekers per jaar, een educatieve dagattractie waarmee het bijdraagt aan de toeristische sector in de gemeente. "Een goed draaiend Hunebedcentrum zorgt niet alleen direct, maar ook indirect voor veel bestedingen op vakantieparken in de omgeving en bij de middenstand in Borger en omliggende dorpen", valt te lezen in het toekomstplan.

De gemeenteraad stemde vanavond dus in met de subsidieverhoging en ook het toekomstplan van het Hunebedcentrum, al waren er wel kritische geluiden. Zo zouden verschillende raadsleden graag zien dat het centrum de gemeente beter op de hoogte houdt over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Ook zien ze graag dat er ondernemender gedacht wordt bij het Hunebedcentrum, om bijvoorbeeld zelf meer inkomsten te genereren.

Ook meer geld van provincie

Naast het extra geld van de gemeente Borger-Odoorn kan het Hunebedcentrum waarschijnlijk ook rekenen op meer geld van de provincie Drenthe. De provincie betaalt nu, net als Borger-Odoorn, 100.000 euro. Ook dat bedrag gaat de komende vier jaar met 35.000 euro omhoog, al moet dit nog wel officieel goedgekeurd worden in de nieuwe cultuurnota.