Natuurvriendelijke graffiti rondom plantjes op de stoep

"De natuur begint al in je tuin, op je stoep. Elke dag loop je aan veel verschillende soorten voorbij, miniatuurtjes van planten midden in de verdrukking van de stenen. Ze hebben toch ergens een gaatje gevonden om te gaan groeien", zegt Aaldrik Pot. Hij is al langer bezig om de gewone algemene planten wat beter te bekijken, om te ontdekken wat er nou eigenlijk om zijn eigen huis in Norg groeit en bloeit. Sinds kort doet hij ook mee met het botanisch krijten. Steeds meer mensen doen dat, en delen foto's ervan op social media onder #stoepplantjes. "Het is gewoon grappig. En je gaat beter kijken naar die miniatuurtjes."

Eigen naam en verhaal

Het botanisch krijten is aangezwengeld door Hortus botanicus Leiden. Mathilde Simons van Hortus botanicus Leiden: "Met stoepkrijt wijs je mensen erop dat ook de kleine plantjes tussen de tegels een verhaal en een naam hebben. Ik hoop dat we daardoor wat meer naar de stoepplantjes gaan kijken, naar de toevoeging die ze hebben in het ecosysteem en de biodiversiteit. Een heel klein plantje kan al een huisje zijn voor een mier, een vlieg. Op alleen maar straatstenen kan nauwelijks iets leven", zegt Mathilde Simons van Hortus botanicus Leiden.

Op zoek!

Doe je mee om ook de stoepplantjes in Drenthe in beeld te brengen? Krijt de naam erbij en deel een foto onder #stoepplantjes. Wie meer wil weten en wil onderzoeken: op deze website staan proefjes en tips voor eigen onderzoek.