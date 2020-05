Wie is de vrouw op deze honderd jaar oude foto uit Linde?

Honderd jaar geleden poseerde zij voor de camera van Willem de Vries (1884-1945). De fotograaf was van 1910 tot 1944 hoofd van de openbare lagere school in Linde. In die periode maakte hij meer dan duizend foto's in het dorp. De Vries portretteerde inwoners van Linde, maar maakte ook foto's van het dagelijks leven.

Van sommige foto's is bekend om wie het gaat, maar in veel gevallen ook niet. "We zijn benieuwd of iemand haar kent. Wie weet heeft iemand haar foto nog op de schoorsteenmantel staan", aldus het Drents Archief.

Het archief is blij met de omvangrijke collectie van Willem de Vries. Zo noemt het archief de foto's vrij uniek, omdat de glasnegatieven nog bewaard zijn gebleven. Die zijn namelijk haarscherp en laten veel meer zien dan de afgedrukte foto's. Bovendien geeft De Vries een inkijkje in het vooroorlogse leven in Linde. In die periode namen maakten fotografen voornamelijk 'officiële' portretfoto's. Dus: in je nette pak naar de studio. Willem de Vries deed het andersom. Hij ging er juist op uit.

Bekijk hier de volledige collectie van Willem de Vries.

Meer vraagtekens

De foto hieronder werd ook gemaakt in Linde. De twee oude mannen komen waarschijnlijk eveneens uit die regio. Ook hiervan is niet duidelijk om wie het gaat.