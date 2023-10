LTO Noord zet vertrouwenspersoon in om boeren te leren omgaan met (drugs)criminelen

Veel ruimte, weinig toezicht

"Boeren herkennen de signalen van criminaliteit niet altijd. Wanneer is iets een zakelijk voorstel en wanneer is het illegaal?", zegt LTO-regiobestuurder Henk Hulshoff. "Ook liggen er bepaalde verantwoordelijkheden bij het verhuren van schuren. Deze zijn niet altijd bekend. Een vertrouwenspersoon kan hierin helpen."

Als boeren of tuinders in aanraking komen met zaken die ze niet vertrouwen, kan met ingang van december een vertrouwenspersoon van LTO Noord worden ingeschakeld. Diegene kan uitleggen wat ondermijning is, hoe je het kunt herkennen en wat er tegen te doen is. Daarnaast blijven de vertrouwenspersoon en de ondernemer in gesprek en worden oplossingen besproken.