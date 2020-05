Wethouder gaat 'serieus in gesprek' over kunstcentrum in Assen

Of Assen een nieuw kunstcentrum krijgt in plaats van KINK is nog de vraag (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Er komt een gesprek met kunstenaarsvereniging CAMPIS in Assen, die een eigen kunstcentrum wil voor hedendaagse kunst. Die toezegging deed cultuurwethouder Bob Bergsma vanavond in de Asser raad.

"We hebben hun brief gehad, maar het gesprek met de initiatiefnemers is er nog niet geweest. Dat gaan we zeker doen. Dus het initiatief zal zeker serieus aandacht krijgen vanuit ons huis", zei Bergsma, op vragen van de PvdA.

Sluiting KINK

Kunstvereniging CAMPIS, voortgekomen uit allerlei kunstenaars uit Assen, heeft grote moeite met sluiting per 1 juli van de expositieruimte KINK, Kunst in de Nieuwe Kolk. Assen wil daarmee drie ton besparen. Daardoor verdwijnt voor de derde keer een plek waar moderne kunst gepresenteerd kan worden. Eerder viel het doek al voor het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst (SMAHK) in Assen, en ook de Asser KunstSalon raakte zijn tijdelijke plek aan de Vaart al snel weer kwijt.

Assen is op dit moment bezig met een nieuwe cultuurvisie, met kunst en cultuur voor alle doelgroepen. Dat moet vooral de aantrekkelijkheid van de stad versterken. In het uitvoeringsprogramma hoort volgens de CAMPIS-groep daarom ook zeker een expositieruimte voor moderne kunst uit Assen en omliggende regio's.

Groot gemis

KINK, dat de afgelopen vier jaar door het Drents Museum werd gerund, voorzag in die behoefte. De expositieruimte was de opvolger van het CBK, Centrum voor Beeldende Kunst, dat eind 2015 ter ziele ging. Maar dankzij een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente kon het Drents Museum de ruimte overnemen, om er moderne kunst te presenteren. Alleen stopt Assen na vier jaar met de financiering, waardoor ook het museum zich terugtrekt.

De kunstenaarsgroep beschouwt het verdwijnen ervan als een groot gemis voor het culturele klimaat in de stad en stuurde college en raad vorige week een brief met pamflet. Daarin pleit ze voor een eigen kunstcentrum, met plek voor tentoonstellingen, presentaties, lezingen en werkateliers. Dat moet of op de plek van KINK komen, of in het oude monumentale postkantoor aan de Zuidersingel.

Cultuurbarbaar

De PvdA vindt ook dat KINK niet mag sluiten, en is dan ook blij met de actie van kunstenaarsvereniging CAMPIS. "In onze nieuwe cultuurvisie zeggen we dat cultuur en evenementen de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroten. Maar hoe valt dit te rijmen met sluiting van KINK", is de vraag van PvdA-raadslid Luc Rengers.

De PvdA vindt het gek dat de gemeente aan de ene kant bakken geld steekt in bestrijding van winkelleegstand, maar een leegkomende expositieruimte in de stad kennelijk geen probleem vindt. Volgens Rengers moet de Asser raad ervoor waken als 'cultuurbarbaar' de toekomst van de stad tegemoet te gaan. "Je zou kunnen zeggen, het laatste cultuurtje heeft geslagen."

'Onderzoeken op haalbaarheid'

Ook D66 voelt wel voor het initiatief van CAMPIS om hedendaagse kunst in Assen plek te geven. "Laten we dat serieus onderzoeken op haalbaarheid, en kijken wat financieel mogelijk is", aldus fractievoorzitter Remi Moes.

Voor GroenLinks was sluiting van KINK 'nu ook niet direct de eerste keuze'. "Wellicht is er ruimte om andere initiatieven op dat terrein te steunen, zoals dat van CAMPIS, bijvoorbeeld met cofinanciering door het rijk of van fondsen", opperde GroenLinks-raadslid Sjoerd Bakker. Ook wethouder Bergsma opperde die mogelijkheden, maar wil eerst 'serieus het gesprek aan'.

Voor de zomer uitvoeringsplan

Nog voor de zomer wil de wethouder een uitvoeringsplan klaar hebben, als concrete uitwerking van de nieuwe cultuurvisie voor de komende vier jaar. Dan zal ook duidelijk worden of Assen een eigen kunstcentrum voor hedendaagse kunst krijgt, als alternatief voor het te sluiten KINK.