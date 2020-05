Touringcarbedrijven verkeren in zwaar weer

Een van de bedrijven die het moeilijk heeft is Drenthe Tours. "Dit jaar verwachten wij minimaal twee miljoen minder omzet", zegt directeur Klaas-Jan de Vries.

Geen buffer

Geen boekingen betekent ook dat er geen geld binnenkomt. Terwijl het voorjaar en de zomerperiode het drukst is voor touringcarbedrijven. "Dan kunnen ze ook een buffer opbouwen voor het najaar en de winter, maar nu valt er geen reserve op te bouwen", legt Hilbert Michel, woordvoerder bij de branchevereniging Busvervoer Nederland, uit.

"De kosten voor de bussen gaan natuurlijk ook gewoon door", vervolgt Michel. "Een gemiddeld bedrijf leaset een paar bussen. Stel dat het er tien zijn, dan kost je dat al meer dan een half miljoen per jaar." Veel touringcarbedrijven kunnen wel betalingsuitstel bij leasebedrijven aanvragen. "Maar als de omzet uitblijft, is het uitstel van executie", zegt Michel.

De Vries kan het hoofd nu nog boven water houden door de steunmaatregelen. "Maar straks begint het werk hopelijk weer en dan komen de kosten ook weer. We schuiven nu alle kosten naar voren, maar dat moeten we wel inhalen. Dat wordt lastig."

Hulp en duidelijkheid

Busvervoer Nederland heeft in een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat om hulp gevraagd om tot een oplossing voor dit probleem te komen. Een mogelijkheid zou een noodfonds kunnen zijn of tijdelijk het eigendom van de touringcars overnemen.

Touringcars straks laten rijden met anderhalve meter afstand tussen de passagiers is volgens Michel in ieder geval geen oplossing. "Dat is praktisch wel te doen, maar economisch niet. Waar je vroeger dan één bus nodig had voor een dagtocht van Sleen naar de Keukenhof, daar heb je dan nu vier bussen voor nodig. Dan worden de kosten per persoon zo hoog, dat gaan mensen niet betalen."

De Vries wil vooral duidelijkheid. "Dan weet je waar je als bedrijf aan moet voldoen en dan weet je ook wat voor kosten je maakt, want we zullen bussen moeten aanpassen. Als straks het openbaar vervoer weer op gang komt en er niet genoeg ruimte is in het openbaar vervoer, dan kunnen wij daar misschien nog een rol van betekenis spelen", zegt de Vries. "We blijven in ieder geval positief en we zoeken naar mogelijkheden."