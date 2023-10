Drukte bij de boosterprik tegen corona: 'Wachttijden van soms veertig minuten'

De boostercampagne voor 60-plussers loopt niet helemaal soepel in onze provincie. Mensen van 60 jaar en ouder kunnen sinds twee weken deze herhaalprik halen tegen het coronavirus. Inmiddels hebben 14.000 Drenten dit gedaan.

Volgens de GGD is er voor deze vaccinatieronde veel belangstelling, maar ontstaan op enkele priklocaties soms problemen doordat mensen zich niet aan afspraken houden. Dat nu ook de partner mee mag komen zorgt eveneens voor meer drukte.

Zonder afspraak

"Veel mensen hebben een afspraak, maar er komen ook mensen zonder afspraak en die helpen we niet, maar ze zorgen wel voor meer drukte", zegt Linda van der Heide van de GGD.

Een ander probleem is dat mensen niet altijd op het tijdstip van de afspraak verschijnen. "Soms komen ze al als de locatie net geopend is of ze komen wel op de juiste dag, maar vroeger of later dan op de afspraak staat aangegeven."

De woordvoerder van de GGD benadrukt dat mensen echt op het tijdstip van de afspraak moeten komen. "Doen ze dat niet, dan levert dat soms lange rijen op. De gemiddelde wachttijd is twintig minuten, maar die loopt in enkele gevallen wel eens op tot veertig minuten en dat zorgt dan weer voor klachten van bezoekers."

De GGD probeert alles in goede banen te leiden en plaatst onder meer stoelen in de wachtrij voor mensen die minder goed ter been zijn.

Ook onder 60 jaar

In Drenthe zijn nu acht locaties geopend voor de boosterprik tegen het coronavirus. Volgens de GGD is het vooral druk met vaccinaties in Hoogeveen, Dwingeloo en Emmen. Sinds deze week kunnen ook mensen onder de 60 jaar een prik halen. Het gaat hierbij om mensen die een verhoogd risico lopen om ziek te worden en hun familieleden en om zorgmedewerkers.