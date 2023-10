Ex-gebruiker uit Borger-Odoorn: 'De dokter zei dat ik van geluk mag spreken dat ik nog leef'

Anton, niet zijn echte naam, heeft een paar jaar cocaïne gesnoven en ging daar bijna aan kapot. Inmiddels is hij 4,5 maand clean en wil hij anderen wijzen op de gevaren van het gebruik van drugs. Daarom wil hij graag zijn verhaal vertellen aan RTV Drenthe.

Het begon met één lijntje. "Toen ik 22 jaar was zat ik met een groep vrienden bij een kameraad van hen in de huiskroeg. Ik was een beetje dronken en ik moest nog rijden. Ze zeiden: 'We hebben er wel wat voor.' Ik wist wel dat het cocaïne was. Ik werd in een klap nuchter. Het hielp."

Veel afgevallen

Maar het werd van kwaad tot erger. "Al snel kocht ik zelf een halve gram en daar deed ik een week mee. Later had ik een gram per dag nodig. Toen werd ik er afhankelijk van. Ik kon niet slapen en eten. Ik woog 70 kilogram; nu weeg ik 98 kilo. Toen kwam de dag dat ik 8 gram in 1,5 uur wegsnoof en 25 uur wakker was. Dat moet je echt niet willen. Daar ga je kapot aan. De dokter zei: 'Je mag van geluk spreken dat je nog leeft'."