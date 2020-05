Leraren in risicogroep mogen thuiswerken, meerderheid wel voor de klas

Kinderen op Drentse basisscholen zien in de meeste gevallen hun vertrouwde juf of meester weer voor de klas staan. Ook veel leerkrachten die in de risicogroep van het coronavirus vallen, hebben laten weten naar school te komen. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe langs de Drentse scholenkoepels voor het basisonderwijs.

Premier Mark Rutte vertelde op 28 april tijdens een persconferentie dat leerkrachten en kinderopvangmedewerkers die in de risicogroep van het coronavirus vallen niet voor groepen kinderen hoeven te staan. Leraren die ervoor kiezen om vanuit huis te willen werken, kunnen dat blijven doen.

Scholen geven leraren keus

Stichting Bijeen heeft 12 openbare scholen in de gemeente Hoogeveen en laat weten dat 24 leerkrachten in de risicogroep vallen, maar dat een gering aantal hiervan vanaf maandag niet voor de klas staat, maar vanuit huis werkt.

CKC Drenthe laat weten niet precies te weten hoeveel leerkrachten er in de risicogroep vallen, maar dat bijna iedereen voor de meivakantie aangaf weer te willen starten op 11 mei.

Wanneer val je in de risicogroep? Mensen die tot de risicogroep behoren, zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden na een besmetting met het coronavirus. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die chronische luchtweg- of longproblemen hebben, chronische hartpatiënten of mensen met suikerziekte. Lees hier meer over risicogroepen.

Naast leerkrachten in een risicogroep, zijn er ook leerkrachten die thuisblijven omdat een gezinslid een verhoogd risico loopt. Zo laat de scholenkoepel OPO, met 11 scholen in Borger-Odoorn, weten dat er twee docenten thuis blijven omdat iemand thuis in de risicogroep valt.

Bij Kits Primair is het beeld iets anders. "Van de bijna 100 leerkrachten van Kits Primair, vallen er ongeveer 8 in de risicogroep. Deze leerkrachten gaan niet aan het werk", laat de koepel weten.

Meer invallers nodig

Problemen om invallers te vinden voor de leerkrachten die niet voor de groep staan, zijn er nog niet voor veel scholen. Voor de coronacrisis was het aantal invallers schaars en dat is nu niet anders, laat Stichting Bijeen weten. "Het is nog steeds lastig, maar de groepen bemensen lukt wel."

Dat geldt ook voor CKC Drenthe. Albert Velthuis van CKC: "Wij gaan er vanuit dat we voldoende medewerkers hebben voor opvang en onderwijs. Het dreigend tekort bij opvang is groter dan bij onderwijs."

Bij Kits Primair, waar 8 leerkrachten thuiswerken, is het wel knijpen. "We proberen hiervoor zoveel mogelijk invallers in te zetten, maar die zijn er ook bijna niet. Vanaf 11 mei kunnen we de groepen net bemensen door parttimers te vragen om extra te werken. We weten niet hoe we het moeten gaan redden om de langere termijn", zegt directeur-bestuurder Koos van Riezen weten. "Er zijn inderdaad nu veel meer invalleerkrachten nodig."