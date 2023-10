Arriva verkocht aan Amerikaanse investeerder, maar geen reden tot zorgen

Vervoersbedrijf Arriva heeft een nieuwe eigenaar. Moederbedrijf Deutsche Bahn heeft het bedrijf verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij I Squared Capital.

Eerder deze week werd bekend dat Arriva op de nominatie stond om verkocht te worden. Deutsche Bahn wilde af van de Nederlandse tak van de vervoersmaatschappij. Die verkoop is vandaag beklonken.

Arriva is voornamelijk actief in Friesland, van waaruit ook buslijnen door onze provincie lopen: lijn 84 (Drachten-Veenhuizen-Assen), 114 (Leeuwarden-Drachten-Assen), 115 (Heerenveen-Oosterwolde-Assen) en 584 (Drachten-Veenhuizen-Assen). Daarnaast verzorgt de maatschappij ook het treinvervoer tussen Emmen en Zwolle. Arriva telt op dit moment ongeveer 5500 werknemers in Noord-Nederland.

Weinig zorgen

Reizigersvereniging Rover, die zich inzet voor de belangen van reizigers in het openbaar vervoer, maakt zich vooralsnog geen zorgen over de overname. Dat meldt Rover-directeur Freek Bos aan RTV Noord

"Om geld te kunnen verdienen in het openbaar vervoer zijn vooral veel reizigers nodig. Dat betekent dat dit bedrijf vol aan de bak moet om een goed product neer te zetten dat zichzelf verkoopt. Hopelijk betekent dat meer en beter openbaar vervoer", zegt hij.

FNV-bestuurder Edwin Kuiper gaf eerder deze week al een vergelijkbare reactie. "Dit is allemaal vers nieuws. De eerste Pavlov-reactie is dat als het om een Amerikaanse investeringsmaatschappij gaat, je het idee hebt dat zij vooral belang hebben bij geld verdienen. Je kunt je afvragen of dat overeenkomt met het reizigersbelang", zei hij. "Maar als I Squared Capital werk zou maken van het verbeteren van een goed ov-netwerk, zou dat fantastisch zijn", aldus Kuiper.

I Squared Capital