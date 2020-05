Treant start weer met dagbehandeling in De Horst in Emmen

De dagbehandeling is bedoeld voor cliënten met lichamelijke klachten, een ziekte of beperkingen, die nog wel thuiswonen. Ze kunnen bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of logopedie krijgen.

Eigen ingang

In verband met het coronavirus is wel een aantal maatregelen genomen. De dagbehandeling is in een apart deel van het gebouw in De Horst en heeft een eigen in- en uitgang.

In verband met de anderhalvemeter-maatregel zijn per dag zes cliënten welkom. Bij aankomst wordt hun temperatuur gemeten en moeten ze hun handen wassen. De behandeling gebeurt door een vast team medewerkers.

Treant kijkt ook naar de mogelijkheden voor het opstarten van dagbehandeling voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening op andere locaties.