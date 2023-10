Voedselbossen steeds populairder: gemeenten trekken de portemonnee

In navolging van de gemeente Midden-Drenthe krijgt de Vereniging Drentse Voedselbossen ook financiële steun van de gemeenten Assen, Coevorden en Emmen voor een proef met een Drents Voedselbos Loket. De drie gemeenten steunen het project met in totaal 60.000 euro. Het loket is een aanspreekpunt voor iedereen in onze provincie die interesse heeft in voedselbossen.

Een voedselbos bestaat uit verschillende gewassen die door elkaar heen groeien in verschillende lagen. Denk aan walnotenbomen en kruidenplanten. De onderste laag wordt gevormd door ondergrondse voedingsbronnen, zoals pastinaak en eetbare zwammen. Initiatiefnemers leggen zo'n voedselbos aan en vervolgens kan de natuur haar werk doen. In enkele voedselbossen kunnen sinds de aanleg ervan al vruchten geplukt worden. soms letterlijk. "Al is de fruitoogst dit jaar erg matig. Ook de notenoogst valt tegen", zegt Femmeke Huigens, projectleider Drentse Voedselbossen.

Van beleids- tot snoeivragen

Omdat mensen die een voedselbos willen starten wel moeten weten hoe je dat aanpakt, is het voedselbosloket bedacht. Daar kun je onder meer terecht voor informatie over zaken zoals bestemmingsplannen en beleidszaken, maar ook met vragen zoals hoe je een appelboom precies snoeit. Vanuit het loket worden ook lezingen, cursussen, adviezen en activiteiten aangeboden. Het geld dat Assen, Coevorden en Emmen beschikbaar stellen voor de proef met deze loketten geldt voor de periode van 2023 tot en met 2026.

Volgens Huigens is de Vereniging Drentse Voedselbossen de snelst groeiende beweging in Noord-Nederland. "Het begon ongeveer anderhalf jaar jaar geleden. We hadden ingeschat dat minimaal acht mensen wel interesse zouden hebben om een voedselbos te starten, maar dit bleken er tachtig." Daarop startte Huigens een officiële voedselbossenvereniging. "Starten met zo'n bos kunnen mensen wel, maar dit goed doen is een tweede. Want weet je wel wat je allemaal naast elkaar kun plaatsen? En hoe onderhoud je een voedselbos?"

Professionalisering

Inmiddels zijn er 207 leden en zo'n 250 voedselbos-initiatieven aan de vereniging verbonden. "Eerst was alleen Midden-Drenthe betrokken, maar ook mensen uit andere gemeenten begonnen toen al met een voedselbos", gaat ze verder. Huigens is blij dat Assen, Coevorden en Emmen nu ook investeren. "Het geld dat de gemeenten investeren (naast de genoemde 60.000 euro had Midden-Drenthe al 15.000 euro geïnvesteerd, red.) wordt niet gebruikt voor het kopen van zaadjes bijvoorbeeld, maar besteed aan de professionalisering van de voedselbosinitiatieven."

De Vereniging Drentse Voedselbossen staat niet op zichzelf, maar werkt samen met partnerorganisaties op het gebied van natuur, landschapsbeheer, agrariërs en bedrijven. Door alle kennisgebieden te bundelen kan deze vorm van bosbouw mooie dingen opleveren. De oogst gaat naar rechtstreekse verkoop of wordt uitgeleverd aan restaurants en streekverkoop.