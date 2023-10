Acht dode dieren bij kudde Bargerveen, vermoedelijk wolf actief

Zeven dode schapen, een dode geit, dertien gewonde dieren en een drietal schapen dat nog wordt vermist. Het is de balans die schaapherder Joshua Bos van de kudde in natuurgebied Bargerveen heeft moeten opmaken. Zondag- en maandagnacht heeft vermoedelijk een wolf schapen gedood bij een van zijn kuddes op de heide. Bos: "Dit is heel erg vervelend."

Er was duidelijk iets aan de hand bij zijn dieren. Dat was voor Bos zo klaar als een klontje toen hij deze week een van zijn kuddes opzocht. De schaapskooi in Weiteveen telt een kudde van rond de 1.100 schapen, geiten en runderen. Deze worden in kleinere groepen verspreid over de heide. Een deel wordt 's nachts binnengehaald, de rest brengt de nacht door in de natuur.

Bij het deel dat Bos zondag bij de Zuidersloot aantreft, is duidelijk iets gebeurd. "Ze waren allemaal van slag en keken een beetje apathisch om zich heen", blikt de schaapherder terug. "Ze waren helemaal gestrest." Al snel ontdekt de herder de bron van de onrust, als hij twee dode schapen vindt. Een nacht later is het opnieuw raak.

Lijn der verwachting

Bos en zijn medewerkers hebben de uitgestrekte heide inmiddels een aantal keer uitgekamd. Gisteren ontdekken ze nog een dood dier in een veenput. "Dat schaap hebben we er helaas niet levend uit kunnen halen." Het dier is niet per ongeluk de diepte ingevallen, weet Bos. "Er zaten wonden in de nek. Dat rekenen we die wolf toe. Wellicht is dit schaap in paniek het water ingesprongen."

Bos bestempelt de mogelijke wolvenaanval niet als een verrassing in het omvangrijke natuurgebied. "Ergens ligt het dan in de lijn der verwachting dat zoiets als dit kan gebeuren. Zoiets valt niet te voorkomen, tenzij je metershoge hekken rondom het Bargerveen plaatst. Maar dat wil je natuurlijk ook niet."

De herder spreekt van een 'flinke aanval.' "Het zijn aantallen waarbij je je wel even achter de oren krabt." Hij denkt dat de 13 gewonde dieren er weer bovenop komen.

Aanval in 2021

Het is niet de eerste keer dat de kudde in het Bargerveen wordt opgeschrikt door een aanval. "Twee jaar geleden is ons dit ook overkomen. Vijf of zes dode dieren en ongeveer veertien gewonde beesten. Maar de wolf hield het toen bij een nacht en verdween weer."

Deze vermoedelijke wolf is langer gebleven. Gaat de herder daarom nog extra maatregelen nemen? "Het is ons idee om met grotere groepen het veld op te gaan en die halen we dan elke nacht binnen."

Daar komt bij dat het einde van het graasseizoen nabij is. Naast de kooi bij Weiteveen worden de dieren achter elektrische afrastering geplaatst. En daar zitten ze veilig, weet Bos. "Daar hebben we nog nooit slachtoffers gehad."