Uitbreidingsplannen bluesfestival, Grolloo laat zich bijpraten

Meer bezoekers

De organisator van het festival in Grolloo sluit niet uit dat in de toekomst meer bezoekers nodig zijn om het evenement rendabel te houden. "We hebben te maken met allerlei onzekere kosten, zoals die voor energie", vertelt de Mojo-woordvoerder. "Het is heel goed voorstelbaar dat we moeten groeien, we denken daarbij aan mogelijk 25.000 bezoekers per dag, nu zijn dat er nog 14.000."

Niet geschrokken

Dorpsbelangen Grolloo laat in een reactie weten niet zo snel te schrikken, ook niet van de plannen van Mojo voor de toekomst van het Holland International Blues Festival. De dorpsbewoners zijn door Mojo per brief ingelicht en uitgenodigd voor de bijeenkomst vanavond in Café Hofsteenge om te komen praten over de plannen. "Wij hebben officieel nog geen standpunt ingenomen", zegt Dick Oelen van Dorpsbelangen Grolloo. "We willen eerst weten wat de inwoners van het dorp hiervan vinden en dat zullen we dus vanavond wel horen".

Gemeente positief