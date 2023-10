Bomenkap bij homo-ontmoetingsplek: 'Ze willen ons hier weghebben'

Een doelbewuste kaalslag. Zo noemt Hans Scheffer de recent door de gemeente Borger-Odoorn uitgevoerde bomenkap bij een parkeerplaats net buiten Drouwenermond. Het is namelijk niet zómaar een parkeerplaats, maar deze is al jaren in gebruik als homo-ontmoetingsplek. "Het lijkt me duidelijk dat ze ons hier weg willen hebben."

Dat zegt Scheffer, zelf bezoeker van dit soort ontmoetingsplekken en bestuurslid van Stichting Keelbos, een organisatie die landelijk pleit voor behoud van zogeheten 'mannenontmoetingsplekken'.

'Afspraak dat we elkaar buiten het zicht ontmoeten'

Het gaat in dit specifieke geval om parkeerplaats Mondenweg, een ontmoetingsplek aan de Zuiderblokken, net ten zuidwesten van het dorp en vlak bij een visvijver. Deze locatie staat bij bezoekers volgens Scheffer al tenminste sinds 2013 bekend als homo-ontmoetingsplek. "In 2017 hebben we afspraken met de politie gemaakt. Zolang wij ervoor zorgen dat onze activiteiten buiten het zicht blijven, mogen we hier elkaar blijven ontmoeten. Dat is niet strafbaar."

Volgens Scheffer is er de laatste jaren echter vanuit de gemeente de wens om de homo-ontmoetingsplek op te doeken of bezoek in ieder geval te ontmoedigen. "Vier jaar geleden werd ineens een doodlopende toegangsweg afgesloten met een slagboom en kwam er een verbodsbord. Dat besluit hebben we toen aangevochten en de rechter concludeerde dat er sprake was van een onzorgvuldig verkeersbesluit."

'Nu is het bos veel te open'

Nu is volgens hem opnieuw geprobeerd het bezoek te ontmoedigen. Eind september vond er op de plek onderhoud aan het bos plaats. "Met een enorme oogstmachine, naar mijn idee veel te zwaar voor de aanpak van een recreatieterreintje, zijn flink wat bomen gerooid. Het hele bos is daardoor nu zo open en ontoegankelijk geworden, dat wij daar niet meer goed op een beschutte manier elkaar kunnen ontmoeten. Volgens mij kun je hier niet spreken van regulier onderhoud."

Volgens Scheffer is deze actie doelbewust uitgevoerd en buitenproportioneel. "Groenonderhoud was voor meerdere plekken in de gemeente vooraf aangekondigd, maar alleen hier is het zo rigoureus uitgevoerd."

Zijn organisatie pleit daarom nu voor herstel van het bosperceel, door middel van herplanting. "En tot de tijd dat het bos weer wat dichter is gegroeid, zou er een anti-kijkscherm geplaatst kunnen worden, waarachter we als bezoekers een beschutte plek vinden. Wij willen namelijk ook niemand tot last zijn."

'Veel van dit soort plekken zijn al gesloten'

Volgens Scheffer is het in stand houden van dit soort ontmoetingsplekken van groot belang. "De afgelopen jaren zijn er al meerdere van dit soort buitenplekken gesloten, onder meer in de buurt van Noord-Sleen, Grolloo en Wijster. Overal wil men er vanaf. Tegelijkertijd is het ontmoeten niet strafbaar en willen we geen overlast veroorzaken. Bovenal, voor veel mannen is de functie van zo'n ontmoetingsplek van groot belang, omdat ze geen andere uitweg zien. Helaas geldt voor hen bijvoorbeeld dat dit soort ontmoetingen stiekem gebeurt."

Drouwenermond ziet liever toegankelijk groen voor iedereen

Inwoners van Drouwenermond zien op termijn liever een andere functie voor het bosperceel. "Want zo heel veel groen is er niet in of bij ons dorp", zegt Dennis Bruijnzeel van Dorpsbelangen Drouwenermond. "Het liefst zien we in de toekomst dat deze groene omgeving, in combinatie met de visplas, veel meer een open en toegankelijk gebied is voor jong en oud om te recreëren. Nu is het terrein toch wat verwaarloosd en dichtgegroeid."