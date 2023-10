Oude Joodse borstelfabriek in Asser Julianastraat wordt wooncomplex met buurtcentrum

Buurt nauw betrokken

Volgens Gerhard van den Berg heeft hij vantevoren uitvoerig overleg gehad met de buurt. "Mijn vraag was, wat willen jullie hier nu graag als omwonenden zien in dit pand? Zo zat hier ooit een sportschool, dat wilden ze niet meer. Liefst wilden ze dat het voor wonen gebruikt ging worden. En ook hadden ze behoefte aan een ontmoetingsplek als buurt. Zo zijn we uiteindelijk, ook na overleg met de gemeente, tot seniorenappartementen op de benedenverdieping gekomen, en wonen voor starters boven, met dus ook plek voor een buurtcentrum."

Joodse historie

Volgens Van den Berg viel aanvankelijk ook nog het woord 'sloop', zo werd althans vanuit gemeentezijde aangedragen. Want het pand staat al een tijdje leeg en ziet er verwaarloosd uit. "Maar dit gebouw slopen, dat kan natuurlijk niet. Dit is historisch erfgoed. Het pand was vroeger een borstelfabriek van de bekende Joodse familie Godschalk uit Assen. De eigenaar en zijn vrouw zijn in 1943 in Auschwitz vermoord. Nazaten hebben later de fabriek nog voortgezet tot 1962. Wij willen graag dat stukje Joodse historie bewaren en de naam daarom op de voorgevel terugbrengen", zegt Van den Berg.

Of het koop- of huurappartementen worden staat nog niet definitief vast, maar huur is het meest waarschijnlijk, geeft Van den Berg aan. De buurtvereniging Oranjestraat kijkt nog richting gemeente, om steun te krijgen voor huur van het pand voor activiteiten. "We zijn één van de weinige wijken in Assen zonder buurtcentrum, dus wat financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor deze ontmoetingsplek zou niet verkeerd zijn", zegt voorzitter Jan Braaksma.