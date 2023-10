Chinese les in Meppel valt in de smaak. Nou ja… ‘Een paar vonden de eieren vreselijk’

"Oh wacht, dat is ook nog een wel een leuk verhaal, maar dat doet er nu even niet toe", zegt hij meerdere keren. Hij staat even op van de bank, loopt naar de keuken en komt met een dikke map terug de woonkamer in. Uit de map steken tientallen papieren. Lesmateriaal van de cursus. En ook gewoon heel veel papieren over de Chinese geschiedenis.

Moeilijk te verkrijgen thee

Guan Yin. Dat is Chinese thee. "Dat hebben we woensdag ook gedronken." Het water loopt al door zijn mond als hij erover praat. "Het is een zoetige thee. Een vruchtige thee. Het is heel erg lekker, maar het is niet makkelijk te krijgen." Hij belt naar een zaak in Amsterdam, gespecialiseerd in thee. Ja, ze hebben er nog wel een paar zakjes van die thee op voorraad, maar het is prijzig en er is niet veel vraag naar. Zo komt hij aan deze speciale thee.

De cursisten volgen twintig weken in cultureel centrum De Plataan de lessen van Van den Bergh. Chinees geven is hem niet onbekend. In 2000 komt hij in Nijeveen wonen. Eerst geeft hij les op de plaatselijke basisschool De Wel, later volgt nog een basisschool in Meppel waar hij aan hoogbegaafde leerlingen Chinees geeft. "Dan hoef je een woord maar één keer te zeggen en ze kennen het al." Ook heeft hij Chinees gegeven op de middelbare school Stad & Esch in Meppel. Daarna is hij voor zichzelf begonnen met les geven.

Dokter

Albert van den Bergh wilde altijd dokter worden, en is dat ook geworden. Voor zijn studie voor dokter was hij destijds verplicht om een bijvak te kiezen, iets wat niet per se nodig is om dokter te worden. Hij kiest voor Chinees op de Leidse universiteit.