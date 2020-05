Gemeente Meppel schrikt van miljoenenverbouwing Ogterop

Het is de trots van Meppel: Ogterop. Vanuit het hele achterland en van ver buiten de provinciegrens komen bezoekers al jaren naar de stadsschouwburg. Volgens wethouder Henk Ten Hulscher nemen de bezoekersaantallen de afgelopen jaren alleen nog maar meer toe. Daarom zijn de interim-directie en de wethouder het eens dat de schouwburg een goede toekomst verdient en zelfstandig verder moet.

Miljoenenverbouwing

Waar eerdere rapporten en onderzoeken vastliepen op de haalbaarheid van het plan, ontdekten zij juist mogelijkheden. Het laatste onderzoek heeft alleen een heel grote 'maar'. Zo wordt duidelijk dat de toekomst van de schouwburg direct samenhangt met een verbouwing van de accommodatie.

"Het gebouw is 'op', investeren is een noodzaak", klinkt de toelichting aan de gemeenteraad. "Er wordt al bijna vijftien jaar geen planmatig groot onderhoud uitgevoerd. De schil rond de grote zaal is ook alweer 50 jaar oud. De laatste ingrijpende verbouwing dateert van 1970, het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd."

Het advies spreekt over een investering van tussen de 13 en 17 miljoen euro. "Er zijn knelpunten op het gebied van veiligheid, ARBO-wetgeving en functionaliteit. Vluchtwegen zijn onduidelijk, er is stankoverlast en het gebouw is niet op alle verdiepingen toegankelijk voor mindervaliden. Het voegwerk in de toneeltoren laat los en er is geluidsoverlast naar de omgeving."

Standbeeld De Harlekijn voor de schouwburg (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Cultuurgeld zit vooral in gebouwen

Stadsschouwburg Ogterop is voor de gemeente een grote uitgavenpost. Jaarlijks wordt er 9 ton aan uitgegeven en door de verouderde accommodatie loopt dit bedrag ook nog eens op. Geld dat de gemeente eigenlijk niet heeft. Het was een van de redenen voor de gemeente om akkoord te gaan met de zoektocht naar verzelfstandiging. Maar de vraag is dus ook of er wel geld is voor zo'n gigantische renovatie.

De brief aan raadsleden laat dan ook blijken dat de miljoenenverbouwing als een verrassing komt. "De gemeente heeft geen rekening gehouden met investeringen in het gebouw. Er zal onderzocht moeten worden wat de mogelijkheden zijn voor financiering, waarbij nadrukkelijk ook gezocht moet worden naar externe (mede)financiering."

Verzelfstandiging uitgesteld

Er wordt over deze verzelfstandiging al tientallen jaren gesproken. Toch kwam het er nooit van. Ongeveer een jaar geleden startten Loek Buys en Dorien van de Laak als interim-directie van Schouwburg. Zij kregen van de gemeente Meppel de opdracht een mogelijke verzelfstandiging te onderzoeken. Sindsdien kwamen de gemeenschappelijke plannen in een stroomversnelling terecht.

Het onderzoek adviseert de gemeente Meppel om niet twee ingrijpende processen tegelijk aan te gaan en raadt haar aan de verzelfstandiging uit te stellen. "De urgentie om in te grijpen in het gebouw is groter dan het proces richting een verzelfstandiging van Ogterop. Daarnaast zal het - indien besloten zou worden tot verzelfstandiging - niet eenvoudig zijn om een nieuwe schouwburgexploitant te vinden die beheer en exploitatie van Ogterop wil aangaan met de huidige staat van het gebouw."

Zoektocht directeur

De interim-directie is voor een jaar aangesteld. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om eerst nader onderzoek te doen naar de financiering van de verbouwing. Na instemming van de toekomstplannen kan de zoektocht naar een nieuwe directeur van start gaan.