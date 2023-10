Miljoeneninvestering in vliegveld Eelde: Groningen trekt de portemonnee

Groningen Airport Eelde lijkt de komende tien jaar vooruit te kunnen. De provincie Groningen wil 22 miljoen euro investeren in het vliegveld. Dat zou op termijn moeten leiden tot extra vluchten en investeringen in het vliegveld. De luchthaven hoopt hiermee toe te kunnen treden tot de Schiphol Group.

"Dit bedrag is voor ons voldoende om de komende tien jaar de basiskosten te betalen en dus onszelf in stand te houden", zegt een blije directeur Meiltje de Groot tegen RTV Noord . De provincie Drenthe zal met eenzelfde bedrag over de brug moeten komen. Zowel de provincie Groningen als De Groot gaan er vanuit dat dat geen probleem zal opleveren.

Hopen op Schiphol Group

De miljoenen van de provincie gaan naar de brandweer, onderhoud, infrastructuur en de veiligheid van het vliegveld, samen de zogeheten NEDAB-kosten. Met die toezegging hoopt zowel het vliegveld als de provincie dat ze aan boord kunnen komen bij de Schiphol Group. Die is eigenaar van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en het nog altijd spiksplinternieuwe, maar gesloten vliegveld van Lelystad. Daarnaast hebben ze een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport.

Directeur Meiltje de Groot is al in gesprek met Schiphol, maar wil en mag over de voortgang niets loslaten. Ze wil wel kwijt dat ze de afgelopen dagen 'fijne gesprekken' heeft gevoerd. Schiphol heeft eerder al aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat de NEDAB-kosten door de overheid worden gedragen. Dat lijkt dus de komende jaren het geval.

Investeerders en vluchten aantrekken

"Met deze financiële zekerheid zetten we een belangrijke stap richting investeerders en luchthavenmaatschappijen", zegt De Groot. 'Die vinden het van belang om zaken te doen op een luchthaven waar het financieel rustig is."

De Gronings gedeputeerde Henk Emmens (BBB) zal ervoor zorgen dat de miljoenen naar Eelde worden overgemaakt, maar eerst moet dit worden goedgekeurd door Provinciale Staten. Hij benadrukt dat dit geld niet besteed zal worden aan het binnenhalen van commerciële vakantievluchten. Emmens verwacht wel dat de investering op termijn kan leiden tot extra vluchten.

"Dit is van groot maatschappelijk belang. Er worden ook donorvluchten uitgevoerd. Je kunt ook denken aan vluchten met isotopen. We hebben hier een isotopenfabriek. Die kunnen hun isotopen, voor het bestrijden van kanker, ook vanaf hier de hele wereld overvliegen. Het is daarom voor ons van groot belang om te investeren in het vliegveld."

Ruimere openingstijden

De luchthaven is dus al in gesprek met de Schiphol Group. De provincie Groningen zal hier binnenkort ook een eerste gesprek voeren. Zowel het provinciebestuur als het vliegveld willen er onderdeel van worden. Maastricht en Groningen zijn volgens De Groot de enige vliegvelden met ruimte voor groei.