Manter International uit Emmen is de Drentse Onderneming van 2023

Manter International uit Emmen is verkozen tot Drentse Onderneming van het Jaar. Dat is vanavond bekend gemaakt tijdens de uitreiking in De Nieuwe Kolk in Assen. De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de Ondernemersprijs en de winnaar van vorig jaar, InterStage uit Meppel.

Manter International nam het op tegen Brink Industrial uit Hoogeveen en Proxcys uit Emmen.

Verpakkingmachines voor voedselindustrie

Het winnende bedrijf ontwikkelt en fabriceert weeg- en verpakkingsmachines voor aardappels, groente, fruit en andere producten, met name in de voedselindustrie.

Brink Industrial is een bedrijf in metaalbewerking en doet aan productontwikkeling en engineering tot en met productie en afwerking. Het bedrijf bestaat sinds 1903 en is gespecialiseerd in het bewerken van allerlei metalen.

Proxcys technologie is sinds de start bezig met innovaties in de geneesmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie. Zij ontwikkelen scheidingsapparatuur en toebehoren voor het produceren van medicatie uit bloedplasma eiwit, recombinant eiwit of anti-lichamen. Zoals bijvoorbeeld medicatie voor longziekten, anti-kanker medicijnen, humaan immunoglobuline, insuline en vaccines.