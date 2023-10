Storingspercentage van geldautomaten te hoog: 'Heel irritant'

Het storingspercentage van geldautomaten was in september bijna twee procent hoger dan het mag zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Regio en de NOS. Op verschillende plekken in de provincie hebben mensen dit ervaren.

Banken streven landelijk naar een storingspercentage van 2,5 procent. Vorige maand was 4,3 procent van de geldautomaten in de provincie buiten werking door een storing en het duurde gemiddeld tien uur voordat deze weer werkten.

De Geldmaat-automaat in Ruinen was in september in totaal liefst zes dagen buiten werking. "Heel irritant", zegt een dorpsbewoner. "Het is de enige in de buurt. Dan moet je al hopen dat het in de supermarkt lukt."

Het ministerie van Financiën betreurt dat de belofte van de banken niet wordt waargemaakt en werkt aan een wet waarin banken worden verplicht voldoende contant geld beschikbaar te stellen.

Vijf dagen geduurd

In Emmer-Compascuum werkte de automaat in het centrum vorige maand liefst vijftien keer niet. "Dat heeft wel vijf dagen geduurd", moppert een oudere dame. "Ik reken graag mijn boodschappen af met contant geld. Nee, pinnen is niks voor mij."

Het aantal geldautomaten in de provincie is in tien jaar tijd flink afgenomen. Waren er in 2010 nog ruim 8300 geldautomaten, in 2020 waren dat bijna 5300. Bijna drieduizend machines zijn verdwenen, omdat er veel minder contant geld uit de muur wordt gehaald.

Betalen met horloge

"Ik heb zelden cash op zak. Het is niet meer van deze tijd", zegt iemand in Ruinen. "Jeugd betaalt al met de horloge", vertelt een ander.