Samenwerkingsproject Mijn Buurt Assen na tien jaar experimenteren blijvertje

Mijn Buurt Assen wordt na tien jaar proefdraaien een blijvertje in de provinciehoofdstad. Het is een samenwerkingsproject van Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn, die in samenspraak met bewoners woon- en leefomstandigheden in buurten en wijken verbeteren. Dat was tot nu toe op basis van proef. Maar na tal van succesvolle projecten en bewonersinitiatieven, zetten de partijen 'Mijn Buurt Assen' definitief voort als werkwijze.

Vandaag zetten de drie partners in wijkcentrum 't Markehuus in Peelo hun handtekening om deze manier van samenwerken 'voor onbepaalde tijd' voort te zetten. Behalve fysieke woningverbetering en verduurzaming van huizen door Actium, en verbetering van de openbare ruimte door de gemeente Assen, zet Mijn Buurt Assen ook vooral in op het 'welzijn' van bewoners.

'Goud in handen'

Wethouder Jan Broekema (SP) vindt dat de tijd van uitproberen na tien jaar wel geweest is. "Telkens was het voor kortere periodes, dat we in dit project samenwerkten. We hebben de afgelopen jaren met z'n allen heel wat uitgeprobeerd en zijn daarin steeds verder doorgegroeid. Conclusie na tien jaar is toch echt dat we hiermee goud in handen hebben."

Volgens Broekema is Mijn Buurt Assen inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het streven van gemeente, Actium en Vaart Welzijn om buurten en wijken 'leefbaarder, duurzamer en mooier' te maken, waarbij vooral bewoners een belangrijke stem hebben. "Andere bestuurders vanuit het land komen hier kijken, hoe we hier als partners samen bezig zijn."