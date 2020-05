Rechter: OM mocht spullen Jehova's Getuigen in beslag nemen

Het Openbaar Ministerie mocht spullen van de Jehova's Getuigen en een aantal ouderlingen in beslag nemen na invallen in gebouwen van de gemeenschap en huizen van ouderlingen. Dat heeft de rechtbank in Zwolle geoordeeld.

De invallen werden in november 2018 gedaan tijdens een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Dat gebeurde in het hoofdkantoor in Emmen, en onder meer bij een ouderling in Assen.

Jehova's Getuigen had een klaagschrift ingediend tegen de huiszoekingen en inbeslagname. Volgens Jehova's Getuigen was dat onrechtmatig omdat ouderlingen zich konden beroepen op hun verschoningsrecht. Dat is het recht dat onder anderen geestelijk hulpverleners hebben om zaken geheim te houden vanwege hun religieuze ambt.

De ouderlingen waren lid van een rechterlijk comité van Gemeenteouderlingen. Dat comité beslist of een beschuldigd lid in de Gemeente kan blijven. Dat hangt onder meer af van de vraag of het lid berouw toont.

Geen verschoningsrecht

Maar het verschoningsrecht is hier niet van toepassing, vindt de rechtbank. Nergens in de wet is precies vastgelegd voor wie dat recht wel of niet geldt. Geestelijken worden daar doorgaans wel toe gerekend, maar alleen in de uitoefening van hun ambt. Volgens de rechtbank was dat in dit geval niet zo.

In hun rol als lid van het rechterlijk comité zijn de ouderlingen geen geestelijke, maar kerkelijk functionaris. Het verschil zit 'm erin dat de informatie die zij hebben niet aan hen is gegeven vanwege een vraag om geestelijke bijstand.

Daardoor is er ook geen persoonlijke vertrouwensrelatie die geschonden zou worden, en dat is voor de rechtbank bepalend. Het Openbaar Ministerie mocht de invallen en huiszoekingen dus doen. De in beslag genomen spullen hoeven niet teruggegeven te worden.

De rechtbank heeft niet geoordeeld over seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Deze zaak ging alleen over de huiszoekingen.

