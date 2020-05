Jafar Arias en kwartet andere spelers weg bij FC Emmen

De oefenmeester van de Drentse club laat weten dat Arias moeite had met zijn veranderende rol in de selectie. "In zijn eerste jaar speelde Jafar vrijwel alles en dat is dit seizoen veranderd. Het gevoel dat hij wil spelen begon steeds meer te leven. Die garantie kan hij bij FC Emmen simpelweg niet krijgen en dan is het denk ik ook het beste dat de wegen gaan scheiden."

Arias stond sinds de zomer van 2018 onder contract bij FC Emmen. In zijn eerste jaar speelde de international van Curaçao mee in 33 van de 34 wedstrijden. Dit jaar stond de teller op 17. Hij begon het seizoen als middenvelder, omdat Lukkien in de spits de voorkeur gaf aan Marko Kolar. Daarna moest Arias zich voornamelijk schikken in de rol als wissel. In 50 eredivisieduels voor Emmen scoorde Arias vier keer, waaronder deze treffer tegen VVV vorig seizoen.

Marinus, Bos, Camara Bos, Quispel en Roosken

Naast Arias zal het Emmer publiek ook Wouter Marinus, Henk Bos, Daniel Camara Bos en Freddy Quispel niet meer terug zien volgend seizoen. Quispel hoopt op een transfer naar Borussia Dortmund 2, waar hij onlangs al een trainingsstage had. "Freddy kiest ervoor om één stap terug te doen om er daarna hopelijk weer twee vooruit te maken. Ik vind dat wel mooi. Ik hou wel van zulke spelers", aldus Lukkien.

Ruben Roosken zal na de zomer ook geen deel meer uitmaken van de eerste selectie. Voor hem is er wel plaat in de nieuwe Onder 21-ploeg, die zal worden getraind door Ruud Jalving. Of Roosken ingaat op dit voorstel is nog niet bekend.