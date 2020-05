Drentse ondernemers pessimistisch over de toekomst

Drentse ondernemers waren in april pessimistisch over de toekomst van hun bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de verwachte gevolgen van de coronacrisis. Bijna 62 procent van de ondernemers dacht in april dat binnen twaalf maanden het doek voor hun bedrijf in de huidige vorm valt.

Alleen ondernemers in Overijssel en Noord-Brabant waren relatief meer pessimistisch, komt naar voren uit het onderzoek. In april dacht zelfs 20,5 procent van de ondernemers dat ze het niet meer dan 2 maanden konden uitzingen. Alleen ondernemers in Flevoland (21,6) waren destijds pessimistischer.

Werkgelegenheid

30 procent van de Drentse ondernemers verwachtte dat de werkgelegenheid binnen het bedrijf meer dan 20 procent zou afnemen binnen drie maanden. Dat is het hoogste percentage van Nederland. Ze waren relatief ook het meest negatief over de omzet. Bijna 49 procent verwachtte dat de omzet binnen drie maanden met een vijfde zal dalen. Alleen Limburgse en Groningse ondernemers zagen het somberder in.

Landelijk

Landelijk gezien zijn de cijfers niet veel beter. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwachtte dat hun voortbestaan in gevaar was als de coronacrisis langer dan een half jaar aanhoudt. Ruim 15 procent van ondernemend Nederland verwachtte dat het voor hun bedrijf einde oefening is als de coronacrisis langer dan twee maanden zou duren.

Ondernemers in de horeca behoren zijn het meest pessimistisch in Nederland. 5 procent van hen verwacht langer dan een jaar op dezelfde voet door te gaan. Ruim twee derde denkt dat hun bedrijf de coronacrisis niet langer dan zes maanden kan doorstaan. In de auto- en motorbranche, de bouw en in de cultuur-, sport- en recreatiesector denkt minimaal 60 procent van de ondernemers het aantal banen te gaan reduceren. Bij de horeca geldt dat zelfs voor 85 procent van bedrijven.

'Ongekend'

"Het is ongekend wat er nu gebeurt in Nederland", zegt voorzitter Sieger Dijkstra van VNO-NCW Noord op Radio Drenthe. "Tegelijkertijd is het wel fijn dat we wat perspectief hebben gekregen dankzij de vervolgstappen die nog komen. Dat betekent dat ondernemers zich in ieder geval ergens op kunnen richten. Het duurt langer dan dat we een tijd terug hadden verwacht. Dat hakt er wel in. Dat betekent ook dat bij de maatregelen die de overheid nog neemt, de tweede tranche die straks komt, hier wel rekening mee gehouden moet worden."

Iedere ondernemer moet ook goed nadenken hoe die het best weer uit de startblokken komt, zegt Dijkstra. "Daarnaast is het heel belangrijk dat iedereen zich beseft dat alles wat we doen wat de verspreiding weer vergoot, niet alleen ten koste gaat van de ruimte die we zelf krijgen, maar ook van de ruimte die bedrijven krijgen."

"En die hebben we zo hard nodig", vervolgt Dijkstra. "Want de belastingcenten die binnenkomen waarmee we onder andere onze zorg en scholen kunnen betalen, moet wel door kunnen blijven lopen. Dat stokt nu natuurlijk. We hebben er dus allemaal belang bij dat we ons goed gedragen en weer verder kunnen."

'Versoepel waar het kan'

Misschien kunnen de maatregelen in Noord-Nederland worden versoepeld, denkt Dijkstra. "Maar als je het doet, moet je goed nadenken hoe je het doet. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat heel Nederland naar het Noorden gaan, omdat hier allerlei dingen wel mogen. Dan sla je de plank mis. Maar, neem bijvoorbeeld de sport- en fitnessbranche, waarom zou je de regels daar in het Noorden niet eerder versoepelen omdat de verspreiding hier minder groot is."

"Je zou dus kunnen zeggen: doe het per provincie of per gebied", vat Dijkstra samen."We hebben er allemaal belang bij dat de economie daar waar het kan weer kan draaien en dat we onze belastingcenten weer binnenbrengen, waar we de andere dingen mee kunnen betalen."

Het onderzoek is in april gehouden. Of ondernemers anders over hun bedrijven denken nu het kabinet op 6 mei nieuwe maatregelen heeft aangekondigd, is dus niet duidelijk.