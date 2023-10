Borger-Odoorn gaat spoeddebat houden over drugsgebruik jongeren

De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft een spoeddebat aangevraagd om de zorgen over het drugsgebruik onder jongeren te bespreken. Eisso Kronenberg (Gemeentebelangen) bracht dat verzoek vanavond in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Als reden wees hij naar het nieuws dat RTV Drenthe eerder vandaag naar buiten bracht.

Drie fracties binnen de gemeenteraad tonen zich bezorgd over het drugsgebruik in Borger-Odoorn. Een drietal jongeren uit Valthermond zijn voor enige tijd in een verslavingskliniek beland. De regionale omroep sprak met enkele ex-gebruikers die wezen op gebruik onder meer bij lokale sportclubs in Borger en Valthermond en een horecazaak in Borger.