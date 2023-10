Bewoners rond Emmaschool in Assen zien verbouwing niet zitten: in startblokken voor procedures

'Plateau is de bouwheer'

Wethouder Martin Rasker (VVD) schuift de verantwoordelijkheid van het falende participatieproces door naar onderwijskoepel Plateau. "Dat is de bouwheer, zij zijn opdrachtgever en hebben de bouwplannen gemaakt." Maar naar Rasker's smaak is er wat hem betreft 'voldoende geparticipeerd'. "We constateren alleen dat een deel van de omwonenden zich niet kan vinden in het plan. Maar dat kan dus ook de uitkomst zijn van een participatietraject. Je kunt het niet altijd 100 procent eens zijn over een plan."

Een goede evaluatie van het voorbije participatieproces, zoals sommige fracties voorstelden, vindt wethouder Rasker trouwens 'wel een prima idee'. "Aan de voorkant zouden we dan met de raad vantevoren moeten vaststellen hoe we de participatie zouden willen zien. Welke voorwaarden verbinden we eraan." De gemeente Assen gaat in elk geval de buurtbewoners wel nauw betrekken bij de aanleg en inrichting van het nieuwe speelplein en de openbare ruimte met parkeerplaatsen, zo beloofde wethouder Rasker.

'Met inbreng niks gedaan'

Voor een groep buurtbewoners is het laatste woord nog lang niet gezegd over de verbouw- en uitbreidingsplannen van de Emmaschool. Ze gaan in bezwaar tegen alles waarvoor straks een vergunning nodig is. Dat heeft Plateau door haar manier van optreden zelf over zich afgeroepen, vinden ze. "We werden pas uitgenodigd door Plateau, toen de bouwplannen al op papier stonden, en wij met kritiek kwamen toen we ze voor het eerst zagen. Twee keer is er met ons gesproken. Maar met onze inbreng is nauwelijks iets gedaan. Er viel niks te veranderen verder aan de plannen, zo zeiden ze meteen al. Dat noem ik geen participatie", zegt een woordvoerder namens de buurt.

Eerste procedure

Bewoners zijn bang voor meer verkeersdrukte en voor aantasting van hun privacy, doordat er achter de historische Emmaschool een aanbouw komt van twee verdiepingen. Inkijk in de huizen en tuinen moet voorkomen worden door het planten van wintergroene leilindes en het afplakken van ramen, zo staat volgens de gemeente Assen in de inmiddels aangepaste plannen. Maar bewoners verwachten daar weinig heil van. "Plateau heeft dit nog niet zwart-op-wit aan ons toegezegd. En al staat het in het raadsvoorstel, daarover hebben wij nog geen zekerheid gekregen."