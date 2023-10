Basis voor nieuw cultuurbeleid in Meppel is gelegd na verhit avondje

Het is een ware theatervoorstelling in de gemeenteraad van Meppel vanavond. Dat is misschien niet zo gek als het over de behandeling van het cultuurbeleid voor de komende jaren gaat. Maar het script was wel heel erg lastig te volgen.

Een meerderheid in de gemeenteraad stemt uiteindelijk in met de basis voor het cultuurbeleid dat de wethouder heeft voorgeschreven. Echte concrete dingen staan daar niet in. Het gaat vooral om drie uitgangspunten: dat cultuur onmisbaar is voor opgroeiende kinderen en jongeren, dat cultuur laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar moet zijn en dat cultuur een middel is om doelen uit het sociaal domein te ondersteunen. De wethouder gaat hier nu mee naar de cultuursector om tot een beleid te komen.

Het is een verhit avondje. "Even kalm houden", moet de burgemeester ingrijpen als Xander Topma (SP) en Elisabeth Bakkenes (Sterk Meppel) botsen en door elkaar beginnen te praten. Dat gaat niet eens zozeer over cultuur. Het gaat vooral over hoe er politiek bedreven wordt, via achterkamertjespolitiek, volgens Topma.

Het is niet de eerste keer dat de politiek in Meppel praat over het voorliggende document. De meeste fracties vonden het eerder te vaag, niet concreet genoeg. In de tussentijd zijn ze met elkaar gaan zitten, om het te hebben over de richting waar ze naar toe willen. Daaruit is een lijst met onderwerpen gekomen waar aandacht voor moet komen in het document. Daar zijn CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en Sterk Meppel het tussen de vorige vergadering en deze over eens geworden. Dat is wat Topma achterkamertjespolitiek noemt.

Cultuurvisie of -nota, wat is het nu?

Concreet gaat het nog niet om een echt cultuurbeleid. Het gaat officieel om een cultuurnota. Of, om het lastig te maken: "Dit heeft meer weg van een cultuurvisie", vindt Anouk de Vlieg, fractievoorzitter van GroenLinks. "Er mist nogal wat in deze nota. Zelfs als we hem als visie vaststellen", vult Elisabath Bakkenes namens Sterk Meppel aan. En Ina Booij (ChristenUnie): "We zijn blij met de lijst die er nu bij is gekomen. Zonder hadden we tegen deze cultuurnota gestemd, dat zou zonde zijn want als cultuurvisie was die wel goed."

De VVD en SP zijn de enigen die niet zo blij zijn met het lijstje. Zij vinden het document van de wethouder acceptabel, aangezien daarna nog de uitwerking plaatsvindt. Dan moet het niet dichtgetimmerd zijn, is de opvatting van de twee partijen. Topma gaat nog even door met zijn kritiek op het 'boodschappenlijstje', zoals hij het noemt. "Welke richting wil je nu op dan. Bij de onderwerpen staat niet wat je ermee wil. Dan kan je dus nog alle kanten op."

Aandachtspunten

Wethouder Jeannet Bos kan wel met de lijst leven. "Het zijn allemaal aandachtspunten. Dat is prima. Maar ik had wel graag gezien, dat er iets meer duiding had gestaan, wat jullie dan precies willen. Maar we kunnen hier prima meer aandacht aan geven." Topma maakt zich dan ook zorgen: "Er kan dus nu vanuit het gemeentebestuur gewoon een opsomming komen van die punten en zeggen wat ze wel of geen goed idee vinden. Wat schiet je er dan inhoudelijk mee op. Ik vind het lachwekkend."

Annie Huisman legt even kort uit wat de bedoeling is met de lijst. "Deze onderwerpen willen we gewoon graag terugzien in de cultuurnota."