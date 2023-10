Borger-Odoorn verslikt zich in verbouwing gemeentehuis: 'Kosten substantieel hoger'

De voorgenomen verbouwing van het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo pakt duurder uit dan gedacht. Wethouder Jeroen Hartsuiker laat weten dat uit de eerste kostenraming blijkt dat de verbouwing hoger uitvalt dan het door de raad vastgestelde budget.

Eerder dit jaar maakte Borger-Odoorn bekend volgend jaar te willen beginnen met een fikse opknapbeurt van het gemeentehuis en de raadzaal. Deze stap is noodzakelijk omdat het huidige onderkomen niet meer voldoet aan de moderne maatstaven. Het pand is een energieslurper, werkplekken zijn te krap en de klimaatbeheersing is beneden peil.