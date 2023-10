Geen zorgen om groter Bluesfestival, Grolloo vooral geinteresseerd in line-up

Geen 14.000 bezoekers, maar mogelijk 25.000? Geen probleem. Ook artiesten op zondag? Prima. "De inwoners van Grolloo hebben er geen enkel probleem mee als het Holland International Blues Festival gaat uitbreiden", zegt Frans Hofsteenge van Café Hofsteenge. "Zo lang er maar geen gespuis naar het dorp komt."

Zo'n zeventig inwoners hadden zich gisteravond verzameld in Café Hofsteenge. Directeur Jan Willem Luyken van organisator Mojo was met enkele collega's naar Grolloo afgereisd om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de plannen voor het bluesfestival. "De meeste bezoekers kwamen vooral uit belangstelling", blikt Hofsteenge terug. "Zij wilden het liefste meer weten over de line up tijdens de komende editie."

Mojo wil groeien in Grolloo

Na zes edities kun je zeggen dat het Holland International Blues Festival een blijvertje is. Dat is het voor organisator Mojo ook. Maar om het festival rendabel te houden, wil de organisatie de mogelijkheid hebben om uit te breiden. Bovendien wil zij dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd, zodat ze hierover niet elk jaar met de gemeente om tafel hoeven te zitten. Maar dan moeten de Grolloënaren hier wel open voor staan.

Hofsteenge is als partner van Mojo zelf bij de plannen betrokken. "In de plannen worden 25.000 bezoekers genoemd, maar dat is niet de verwachting. Het geeft alleen ruimte om te groeien. Mojo wil niet dat het festival heel groot wordt. Het moet een blues en americana festival blijven. Maar het is wel de bedoeling dat er wat meer comfort komt voor de bezoekers. Wat meer etenstentjes en wat meer zitplekken."

Inwoners van Grolloo hebben er volgens hem geen problemen mee. "Er waren wel wat kritische vragen en dat is goed. De mensen willen hier geen gespuis in het dorp. Daarom is een goede blues line up belangrijk. Er moeten bijvoorbeeld geen gekke heavy metal bands komen. Die belofte hebben we gekregen van Mojo."

'Dorp omarmt het festival'

"Maar de inwoners hier zijn vooral trots op hun festival", vervolgt de café-eigenaar. "Iedereen omarmt het festival, mensen vinden het prachtig. Dat zie je ook elk jaar aan het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt. En mochten er de komende tijd toch kritische geluiden of vragen komen, dan kunnen ze ook altijd bij mij komen. Dan breng ik die over aan de organisator."