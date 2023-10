Grolloo enthousiast over groter Bluesfestival, maar niet louter hosanna

Hofsteenge is als partner van Mojo zelf bij de plannen betrokken. "In de plannen worden 25.000 bezoekers genoemd, maar dat is niet de verwachting. Het geeft alleen ruimte om te groeien. Mojo wil niet dat het festival heel groot wordt. Het moet een blues en americana festival blijven. Maar het is wel de bedoeling dat er wat meer comfort komt voor de bezoekers. Wat meer eettentjes en wat meer zitplekken."

Inwoners van Grolloo hebben er volgens hem geen problemen mee. "Er waren wel wat kritische vragen en dat is goed. De mensen willen hier geen gespuis in het dorp. Daarom is een goede blues line up belangrijk. Er moeten bijvoorbeeld geen gekke heavy metal bands komen. Die belofte hebben we gekregen van Mojo."

'Dorp omarmt het festival'

"Maar de inwoners hier zijn vooral trots op hun festival", vervolgt de café-eigenaar. "Iedereen omarmt het festival, mensen vinden het prachtig. Dat zie je ook elk jaar aan het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt. En mochten er de komende tijd toch kritische geluiden of vragen komen, dan kunnen ze ook altijd bij mij komen. Dan breng ik die over aan de organisator."

Ook een mogelijke uitbreiding naar zondag, nu is het festival nog van donderdag tot en met zaterdag, is volgens Hofsteenge geen probleem in het dorp. Hij is er blij mee. "Dat betekent dat als je een grote artiest wilt boeken die vanwege een tour alleen op zondag kan, dat je die wel kunt vastleggen. Dat is alleen maar mooi."

Niet alleen hosanna

Niet alle Grolloonaren zitten in de hosannastemming. Eric Mulder, oud-voorzitter van Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken, hoopt dat de organisatie op de rem trapt. "Er waren gisteren maar zeventig mensen bij Hofsteenge. Het gros van de bevolking vindt het misschien wel oké dat het festival groter wordt, maar er zijn ook mensen die zeggen dat de plannen groter zijn dan fijn is. Ik ben daarom wat terughoudend. Laat ze eerst eens een planning maken en zorgen dat het een breed gedragen plan wordt."

Vooral op het gebied van logistiek en ruimte heeft Mulder zorgen over de aangekondigde uitbreiding. "Afgelopen jaar zag je al dat het moeilijk was om vrijwilligers te vinden. Een verdubbeling van het aantal bezoekers vergt ook meer vrijwilligers. Het dorp doet heel veel aan de organisatie zoals het trekken van lijnen voor parkeerplaatsen. Door de uitbreiding zal het festival ook een andere locatie moeten krijgen", vervolgt hij. "Je zult de weg over moeten steken, daar worden nu de auto's geparkeerd. Als je die op het huidige festivalterrein zet, ga je ook ruimtegebrek krijgen."