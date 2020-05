Inwoners Beilen snappen niet dat gemeente veengrond onder rotonde niet eerder ontdekte

In totaal kost de herontwikkeling meer dan een miljoen euro. De gemeente Midden-Drenthe had 900.000 euro gereserveerd. Dat bedrag wordt met bijna 3 ton overschreden. De oorzaak: stikstof- en pfas-maatregelen en een te slappe bodem. Hierdoor waren extra werkzaamheden zoals bodemversteviging en het omleggen van kabels nodig.

Had de gemeente dit kunnen weten?

De ChristenUnie stelde al eerder vragen over de hoge kosten en daar sluit de D66 zich nu bij aan. Zij willen vooral weten of de tegenvallers voorkomen hadden kunnen worden. Door inwoners uit het dorp zijn zij er namelijk op geattendeerd dat dit probleem al sinds jaar en dag bekend is. "We werden op social media getriggerd door oud Beilenaren die zeiden: 'Dit had je kunnen weten, want hier liep de Beilerstroom vroeger'", vertelt Arnoud Knoeff van D66.

Grillige grond

Maar klopt dat gerucht? Lute van de Bult van de Historische Vereniging hoeft er niet lang over na te denken. "Ik ben geen bodemdeskundige, maar vanuit mijn jeugd en vanuit de verhalen weet ik wel veel over. Eigenlijk weet elke oud-Beilenaar hoe slecht de grond in en rondom Beilen is", vertelt hij.

Ook weet Van de Bult een aantal situaties te noemen waar aannemers tegen dezelfde problemen aanliepen. "Het schijnt dat er bij het aanleggen van het viaduct op de N381 ook zoiets voorgevallen is. Plus menigeen in Beilen die een nieuwbouwwoning zet in welk buitengebied dan ook, die weet dat ze voor verrassingen kunnen komen te staan. Ik houd mijn hart dan ook vast voor het project Lievingerveld en hoe daar de woningen gebouwd gaan worden."

Veengrond

Maar komt de veengrond dan echt van de oorspronkelijke Beilerstroom? Van de Bult heeft twee kaarten meegenomen naar de locatie bij de rotonde om een vergelijking te maken tussen vroeger en nu. "Het klopt dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de oude Beilerstroom. Die had vroeger een heel stroomdal, overal in het gebied. Dat is later gekanaliseerd. We zien er op luchtfoto's van nu niets meer van terug, maar het is waarschijnlijk wel de oorzaak dat dit veenachtig gebied is."

Vestigingsstad kwam er niet

Het voormalige Beilen kwam in de 18e eeuw volgens Van de Bult door de Beilerstroom zelfs in aanmerking als vestingsstad. "Men wilde de Beilerstroom als een soort verdedigingswerk gebruiken, want men had door proeven ondervonden dat als ze Beilerstroom af zouden dammen het gebied ten oosten van Beilen onder water zou lopen. De vijand kwam meestal uit het oosten en die stond dan voor een probleem, want die kon niet verder. Helaas waren er toen ook al financiële problemen, dus is dat hele plan niet doorgegaan. Maar de Beilerstroom zou daar een hele belangrijke functie in gehad hebben."

Knoeff en Van de Bult vragen zich af waar de gaten precies zijn geboord en of de noordzijde wel is meegenomen in de metingen. Want als er zoveel water heeft gestroomd, is dit opmerkelijk dat dit niet uit de boringen naar voren is gekomen. "Misschien hebben ze wel een aantal vierkante meter overgeslagen", vertelt Van de Bult.

'Pech dat veenlaag niet is ontdekt'

Anique Snijders, wethouder van de gemeente Midden-Drenthe, legt uit dat de proeven steekproefsgewijs op zestien plekken zijn gedaan. Ze is bekend met het bodemprobleem omdat dit zich ook bij de nieuwbouwwijk Nagtegael in Beilen voordeed. Toch zegt ze dat het pech is dat de veenlaag niet eerder is ontdekt. De grondsoorten rondom Beilen wisselen zich willekeurig af.

"Meestal geven deze proeven het juiste beeld. We hebben hier te maken met een uitzondering. Ik baal zelf ook ontzettend dat de kosten zo hoog zijn opgelopen, maar ook als we dit van tevoren hadden geweten dan hadden we dezelfde kosten gemaakt en daar hebben we wel een prachtige rotonde voor teruggekregen."