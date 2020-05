Eerste palen voor stadswijk Asselyn in Assen de grond ingeboord

Want heien zou schade opleveren voor de omgeving, en omwonenden trokken daarover aan de bel bij de gemeente. Ze waren verontrust geraakt door een brief van het bouwbedrijf, dat aankondigde op 11 mei te starten met de heiwerkzaamheden voor Asselyn.

Bouw start eerder

Of daardoor de bouw wel op tijd kon beginnen, was twee weken geleden nog twijfelachtig. Want Koenen Bouw had een hei-installatie ingepland in plaats van een schroefinstallatie die de betonnen funderingspalen de grond in moet draaien. Maar de installatie kon uiteindelijk tijdig omgewisseld worden en het werk is zelfs eerder gestart dan gepland. Want aanvankelijk zou Koenen Bouw pas maandag beginnen. Maar vanmiddag zaten alle palen voor de eerste fase al in de grond.

Een schroefinstallatie boort de betonpalen de grond in voor de stadswijk Asselyn (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Schade door heien ander bouwproject

Omwonenden van het nieuwbouwproject op het Veemarktterrein hebben slechte ervaring met bouwwerkzaamheden in hun buurt. Zo ontstond er in 2017 bij het heien voor een appartementencomplex aan de Nijlandstraat schade aan hun huizen. De schadeafwikkeling daarvoor is nog altijd niet afgerond.

Het heien werd destijds ook stilgelegd en besloten werd de funderingspalen vervolgens te gaan boren. De gemeente Assen besloot daarop dat heien voor bouwprojecten in die omgeving voortaan niet meer mag.

Veemarktzicht

De eerste fase van de wijk Asselyn bestaat uit 27 woningen, waarvan er eerst veertien worden aangelegd. Nog voor de bouwvak verwacht het bouwbedrijf te starten met nog eens dertien woningen. De stadswijk, die op de noordkant van het Veemarktterrein wordt gebouwd, bestaat in totaal uit 67 woningen. Het wijkje wordt opgetrokken in een jaren dertig stijl, en bestaat uit stadsvilla's, hofwoningen, appartementen en lofts. Zeventig procent ervan is verkocht. De nieuwe stadswijk komt aan de straat Veemarktzicht te liggen.

De nieuwe stadswijk Asselyn komt aan de noordkant van het Veemarktterrein in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

